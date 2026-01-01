Fototentoonstelling Oscare en VAGA vzw: "Geen kunst, maar harde realiteit"

“Wij willen mensen aanzetten om verder te kijken dan het uiterlijk,” zegt Peter Van Rossum, woordvoerder van Oscare vzw. “Mensen met een aangeboren gelaatsafwijking of met brandwonden worden dagelijks geconfronteerd met hun ‘anders’ zijn. Hun unieke uiterlijk vormt te vaak een drempel naar een normaal leven. Nochtans zijn ze niet anders. Ook zij kennen vreugde en verdriet, net als iedereen.”

De campagne kreeg vorm via een fototentoonstelling die hedendaagse realiteit vastlegt in hedendaagse kunst. Aan de hand van portretten willen Oscare en VAGA emoties oproepen en bezoekers uitdagen om voorbij hun eerste indruk te kijken.

Inzameling Zwitserland

De voorbije dagen zamelde Oscare vzw via een crowdfunding nog meer dan 50.000 euro in voor de slachtoffers van de zware brand in Zwitserland in de nacht van oud naar nieuw. Met de inzameling wil Oscare slachtoffers begeleiden in hun herstelproces en ervoor zorgen dat families zich daarover geen financiële zorgen moeten maken.

De expo in CC Den Blank is gratis toegankelijk en loopt nog tot eind januari.