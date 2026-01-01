De expo van Oscare en VAGA vzw toont portretten van mensen met brandwonden of aangeboren gelaatsafwijkingen

Fototentoonstelling Oscare en VAGA vzw: "Geen kunst, maar harde realiteit"

In CC Den Blank in Overijse loopt vanaf vandaag een bijzondere fototentoonstelling. Oscare vzw, een nazorg- en onderzoekscentrum voor mensen met brandwonden en littekens en VAGA vzw, de vereniging voor aangeboren gelaatsafwijkingen, tonen er 12 portretten van mensen die er 'wat anders' uitzien. Daarmee pleiten ze voor een wereld waarin iedereen gelijk behandeld wordt, ongeacht het fysieke uiterlijk.

“Wij willen mensen aanzetten om verder te kijken dan het uiterlijk,” zegt Peter Van Rossum, woordvoerder van Oscare vzw. “Mensen met een aangeboren gelaatsafwijking of met brandwonden worden dagelijks geconfronteerd met hun ‘anders’ zijn. Hun unieke uiterlijk vormt te vaak een drempel naar een normaal leven. Nochtans zijn ze niet anders. Ook zij kennen vreugde en verdriet, net als iedereen.”

De campagne kreeg vorm via een fototentoonstelling die hedendaagse realiteit vastlegt in hedendaagse kunst. Aan de hand van portretten willen Oscare en VAGA emoties oproepen en bezoekers uitdagen om voorbij hun eerste indruk te kijken.

Inzameling Zwitserland

De voorbije dagen zamelde Oscare vzw via een crowdfunding nog meer dan 50.000 euro in voor de slachtoffers van de zware brand in Zwitserland in de nacht van oud naar nieuw. Met de inzameling wil Oscare slachtoffers begeleiden in hun herstelproces en ervoor zorgen dat families zich daarover geen financiële zorgen moeten maken.

De expo in CC Den Blank is gratis toegankelijk en loopt nog tot eind januari.

Meer info over de campagne van Oscare en VAGA
De expo van Oscare en VAGA vzw toont portretten van mensen met brandwonden of aangeboren gelaatsafwijkingen

Meest bekeken

Auto in de sneeuw
Mobiliteit

Sneeuw verstoort verkeer: oprittencomplexen E40 Ternat en Affligem tijdlang afgesloten en aanschuiven

woe 7 jan
Het ijs- en sneeuwvrij van vliegtuigen kan leiden tot vertragingen
Mobiliteit

Opnieuw stevige winterprik op komst, Brussels Airport verwacht vertragingen: “Vertrek op tijd”

din 6 jan
Sportievelingen doen aan hyrox
Sport

Hyrox, de nieuwste rage in fitnessland: "Toegankelijker dan crossfit"

maa 5 jan
Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

vrij 2 jan
Samenleving

Ferm opent kleinschalige dagopvang in Roosdaal: “Wekelijks tot 25 zorgbehoevenden welkom”

din 6 jan

Meer nieuws uit de regio

Leider Tempo Overijse speelt gelijk tegen Huldenberg in felbevochten Druivenstreekderby
Sport

Leider Tempo Overijse speelt gelijk tegen Huldenberg in felbevochten Druivenstreekderby

maa 8 dec
Franse gangster en zijn ouders moeten worden opgegraven in onderzoek naar Bende van Nijvel
Justitie

Franse gangster en zijn ouders moeten worden opgegraven in onderzoek naar Bende van Nijvel

woe 3 dec
Politiek

Meerjarenplan Overijse: "Te veel dossiers zijn blijven liggen"

din 2 dec
Sport

Tempo Overijse wint topper tegen Rumbeke: "Verdiende overwinning"

zon 16 nov
De stilgelegde werken ter hoogte van Jezus-Eik
Mobiliteit

Werf Jezus-Eik loopt vertraging op door onvoorziene harde ondergrond

maa 3 nov