Tempo Overijse wint topper tegen Rumbeke: "Verdiende overwinning"

Tempo begint heel sterk, in de eerste 20 minuten raakt Rumbeke amper de bal. Maar de thuisploeg buit dat overwicht niet uit. Daarna komt Rumbeke beter in de wedstrijd, maar gescoord wordt er niet in de eerste helft. Na de koffie gaat het snel. Na vier minuten in de tweede helft brengt powerhouse Mba Tempo op voorsprong. Promovendus Rumbeke schakelt een versnelling hoger en komt rond het uur op gelijke hoogte.

De topper lijkt af te stevenen op een gelijkspel totdat de bal in minuut 89 op de stip gaat. Mba scoort en zorgt zo voor de verlossing voor Overijse. “We speelden een mature wedstrijd en gaven amper kansen weg, al moeten we wel efficiënter zijn voor doel. Al denk ik wel dat de overwinning verdiend is”, zegt doelman Yanni De Vriendt na afloop van de wedstrijd.

Tempo pakt een knappe 29 op 36 en loopt verder uit op de concurrenten. Rumbeke volgt op zeven punten, en ook Sint-Denijs ziet de kloof vergroten na 5-3-verlies tegen Brakel. Aalst-Lede kan de kloof op Tempo wel nog verkleinen tot vier punten als het wint tegen Voorde-Appelterre.