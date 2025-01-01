De stilgelegde werken ter hoogte van Jezus-Eik

Werf Jezus-Eik loopt vertraging op door onvoorziene harde ondergrond

De werkzaamheden aan het dorpscentrum van Jezus-Eik liggen tijdelijk stil. De Werkvennootschap en de aannemer namen die beslissing omdat er een andere uitvoeringsmethode nodig is voor de fundering van de nieuwe bushaltes die langs de E411 komen. Samen met de projectpartners bekijken ze nu hoe ze de funderingswerken kunnen verderzetten.

Eind 2021 begon De Werkvennootschap samen met de gemeente Overijse met de herinrichting van het dorpscentrum van Jezus-Eik. Zo komen er onder meer twee nieuwe bruggen over de E411 en nieuwe bushaltes. Maar daar loopt het nu mis. "De funderingspalen die nodig om zijn om in een volgende fase twee bushaltes langs de E411 te plaatsen, blijken zich niet goed te hechten in de ondergrond," licht Marijn Struyf van de Werkvennootschap toe. "Het gaat om zo'n 4 tot 500 palen van elk 6,5 meter lang."

De hechtingsproblemen worden veroorzaakt door een dikke leemlaag in de ondergrond. Daardoor kan niet diep genoeg geboord worden om de palen stabiel neer te poten. "Nochtans hebben we vooraf proefsonderingen uitgevoerd om na te gaan welke ondergrond er is. We wisten dat het leem is, maar hoe makkelijk je daar door kan boren, blijkt ook af te hangen van het niveau van het grondwater. Die stand is nu heel laag, waardoor de lemen ondergrond te hard is om doorboord te worden," aldus Struyf.

De Werkvennootschap moet nu nieuwe sonderingsonderzoeken laten uitvoeren en terug naar de tekentafel om de situatie qua techniek en stabiliteit te herbekijken. "Wellicht zullen we werken met kortere funderingspalen die we op een andere manier zullen hechten in de ondergrond."

Doordat alle werken in Jezus-Eik op elkaar afgestemd zijn, komt nu ook de planning van de andere werken in het gedrang. "Alles ligt nu stil, want de twee geplande bushaltes vormen bijvoorbeeld ook de landhoofden voor de fietsbrug die er komt. Veel kunnen we nu dus niet doen." De Werkvennootschap vermoedt dat de werken twee maanden vertraging oplopen.

