Kamerlid Vanrobaeys (Vooruit): "Tijd voor wetenschappelijk onderzoek rond dossier Bende van Nijvel"

"Bij andere onderzoeken leverde wetenschappelijk onderzoek iets op," stelt Anja Vanrobaeys. "Denk aan de moord op Julien Lahaut of de moord op Patrice Lumumba. Daar heeft de wetenschap klaarheid gebracht in de redenen voor de misdaden en waarom ze nooit zijn opgehelderd. Ik denk dat wetenschappers en criminologen ook in het dossier rond de Bende van Nijvel zaken kan verduidelijken."

In de zomer van 2024 zette het federaal parket het onderzoek naar de Bende officieel stop, al worden op vraag van nabestaanden nog altijd pistes onderzocht. Het onderzoek kan juridisch gezien ook heropend worden, want door een wetswijziging vorig jaar kan het dossier rond de Bende van Nijvel nooit meer verjaren. "Slachtoffers zeggen mij dat ze dat heel belangrijk vinden. Hun hele leven dragen ze het leed met zich mee en ze zouden er niet mee kunnen leven dat de zaak morgen verjaart en er overmorgen een dader opstaat die niet gestraft wordt", aldus Vanrobaeys.

Volgende week, op 9 november, is het 40 jaar geleden dat de Bende van Nijvel 8 dodelijke slachtoffers maakte aan de Delhaize in Aalst. Er vindt dan om 10 uur een herdenkingsmoment plaats.