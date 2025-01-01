De Beerselse kindergemeenteraad in de (speelgoed-)bibliotheek

Kindergemeenteraad Beersel lanceert speelgoedbib

De gemeente Beersel heeft nu een echte speelgoedbib. Het is het resultaat van een jaar werken van de kindergemeenteraad. De raad vindt het belangrijk dat alle kinderen toegang hebben tot divers en kwalitatief speelgoed. Het voorbije jaar dachten de jongeren dan ook na over het functioneren van de speelgoedbib en het speelgoed dat je er moet kunnen ontlenen. Samen met de bibliotheek maakten ze een selectie en kochten ze zes nieuwe spelletjes aan. Zowel de kleine als de iets oudere kinderen komen met het nieuwe spelaanbod aan hun trekken.

Speelgoed ontlenen kan gewoon met de bibliotheekkaart. De kindergemeenteraad is alvast enthousiast. "Ik vond het heel leuk dat ik een speelgoedbib mocht inrichten met de kindergemeenteraad," aldus kinderburgemeester Tom Bravo. En ook bibliothecaris Elsie De Greef is tevreden: "Ik ben blij dat we hier in de bib, een idee van de kindergemeenteraad kunnen waarmaken. Met het nieuwe spelaanbod maken we van onze bibliotheek meer dan ooit een plek waar leren, ontdekken en plezier hand in hand gaan. Door ook speelgoed uit te lenen, geven we elk kind de kans om zich te ontplooien, ongeacht de grootte van de speelgoedkast thuis.

