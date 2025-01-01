Kindergemeenteraad Beersel lanceert speelgoedbib

De gemeente Beersel heeft nu een echte speelgoedbib. Het is het resultaat van een jaar werken van de kindergemeenteraad. De raad vindt het belangrijk dat alle kinderen toegang hebben tot divers en kwalitatief speelgoed. Het voorbije jaar dachten de jongeren dan ook na over het functioneren van de speelgoedbib en het speelgoed dat je er moet kunnen ontlenen. Samen met de bibliotheek maakten ze een selectie en kochten ze zes nieuwe spelletjes aan. Zowel de kleine als de iets oudere kinderen komen met het nieuwe spelaanbod aan hun trekken.