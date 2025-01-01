Toekomstvisie voor Beerselse stations: "Nodigen iedereen uit ideeën te delen"

Met het masterplan willen de partners de stationsomgevingen beter integreren in de woonkernen. De focus ligt op groene openbare ruimte. "De stations zijn eveneens belangrijk voor werknemers in de nabijgelegen bedrijvenzones", zegt Gunther Coppens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Economie. "Door de stationsomgevingen te herdenken, creëren we knooppunten die niet alleen functioneel zijn, maar ook aantrekkelijk en toekomstgericht."

Het project zit nog maar in de visieontwikkelingsfase. Daarbij staat bewonersparticipatie voorop. "Bewonersparticipatie is cruciaal om een gedragen plan te realiseren", zegt burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen. "We nodigen daarom iedereen uit om ideeën en opmerkingen te delen, zodat het masterplan aansluit bij de noden van onze inwoners en ondernemers." Aan elk station staan informatiezuilen met een QR-code die leidt naar de website, waar inowners een digitaal formulier tot midden januari 2026 kunnen invullen. Er is ook een papieren formulier. In een latere fase kunnen inwoners ook deelnemen aan een bewonersworkshop.

De toekomstvisie past in het Strategisch Project Zennevallei. Dat project wil in de streek meer ruimte bieden aan natuur en water, ondanks de bevolkingsgroei en de versnipperde ruimte.