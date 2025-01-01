Toekomstvisie voor Beerselse stations: "Nodigen iedereen uit ideeën te delen"

Provincie Vlaams-Brabant en gemeente Beersel werken aan een toekomstvisie voor de stations in Beersel, Lot en Huizingen. In het kader van het Strategisch Project Zennevallei willen de partners de stationsomgevingen omvormen tot 'duurzame mobiliteitsknooppunten'.

Met het masterplan willen de partners de stationsomgevingen beter integreren in de woonkernen. De focus ligt op groene openbare ruimte. "De stations zijn eveneens belangrijk voor werknemers in de nabijgelegen bedrijvenzones", zegt Gunther Coppens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Economie. "Door de stationsomgevingen te herdenken, creëren we knooppunten die niet alleen functioneel zijn, maar ook aantrekkelijk en toekomstgericht."

Het project zit nog maar in de visieontwikkelingsfase. Daarbij staat bewonersparticipatie voorop. "Bewonersparticipatie is cruciaal om een gedragen plan te realiseren", zegt burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen. "We nodigen daarom iedereen uit om ideeën en opmerkingen te delen, zodat het masterplan aansluit bij de noden van onze inwoners en ondernemers." Aan elk station staan informatiezuilen met een QR-code die leidt naar de website, waar inowners een digitaal formulier tot midden januari 2026 kunnen invullen. Er is ook een papieren formulier. In een latere fase kunnen inwoners ook deelnemen aan een bewonersworkshop.

De toekomstvisie past in het Strategisch Project Zennevallei. Dat project wil in de streek meer ruimte bieden aan natuur en water, ondanks de bevolkingsgroei en de versnipperde ruimte.

Meest bekeken

Jeugd
Justitie

Wafels Chiro Koningslo gestolen: "Op zich geen groot bedrag, maar gaat om principe"

Sport

Gelijkspel tegen Turnhout stopt Elewijts zegereeks

Justitie
Vlaamse Rand

Dilbeeks politiekorps verwelkomt 11 nieuwe inspecteurs: "Meer inzetten op proactief werk"

Sport
Samenleving

Karim zet zich met Infinty Vilvoorde in voor weeskinderen in Guinee: “Jeugdspelers hun blik op de wereld verruimen”

zon 7 dec
Mobiliteit
Justitie

Politie controleert meer dan 600 voertuigen bij grote actie in Halle-Vilvoorde: “Vier personen gearresteerd”

zon 7 dec

Meer nieuws uit de regio

Franse gangster en zijn ouders moeten worden opgegraven in onderzoek naar Bende van Nijvel
Justitie

Franse gangster en zijn ouders moeten worden opgegraven in onderzoek naar Bende van Nijvel

woe 3 dec
Justitie
Samenleving
Vlaamse Rand

Herdenking Kitty Van Nieuwenhuysen in Beersel: "Nultolerantie voor geweld tegen politie"

don 4 dec
Groen

Boeren in de bres voor akkervogels: "Voedsel, dekking en geschikte broedplaatsen in de lente"

don 4 dec
Sport

Isaac Kimeli niet naar EK Veldlopen in Portugal

din 2 dec
Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw houden grote rampoefening in woonzorgcentrum
Samenleving

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw houden grote rampoefening in woonzorgcentrum

zat 29 nov