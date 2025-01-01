Herdenking Kitty Van Nieuwenhuysen in Beersel: "Nultolerantie voor geweld tegen politie"

In Beersel herdenkt politiezone Zennevallei vandaag de moord op collega-agent Kitty Van Nieuwenhuysen. Achttien jaar geleden kwam de 23-jarige politieagent om het leven tijdens een interventie.

Het is een koude 4 december 2007 wanneer de 23-jarige Van Nieuwenhuysen samen met een collega reageert op een oproep over een homejacking in de Beerselse deelgemeente Lot. Ter plaatse nemen de gangster het politievoertuig meteen onder vuur. De kogelregen kost Van Nieuwenhuyse het leven en verwondt haar collega en een buurtbewoner.

Vandaag, achttienjaar geleden, herdenkt politiezone Zennevallei de tragedie. "Ze staat symbool voor het geweld tegen politieambtenaren", zegt commissaris Mark Crispel. "Geweld tegen politie is schering en inslag. Spijtig genoeg zien we het alleen maar toenemen, ondanks alle maatschappelijke tendensen die oproepen tot een vredelievende maatschappij."

Ook burgemeester Jo Vander Meylen is op de plechtigheid aanwezig. "Zij heeft geen tweede kans gehad, gangsters krijgen die wel. Onvoorstelbaar", zegt Vander Meylen. "De politie beschermt de samenleving en de samenleving moet de politie beschermen. Ik denk dat er echt een nultolerantie voor geweld tegen politie moet komen."

