ENGIE-batterijpark in Vilvoorde volledig operationeel: "Essentieel voor transitie naar koolstofneutraal energiesysteem"

ENGIE is twee maanden sneller dan voorzien gestart met de commerciële uitbating van het batterijpark in Vilvoorde. Het park heeft met 320 lithium-ion-batterijcontainers een opslagcapaciteit van zo'n 800 megawattuur, wat overeenkomt met het gemiddelde dagelijkse verbruik van 96.000 gezinnen.

CEO van ENGIE België, Vincent Verbeke, benadrukt het belang voor de Belgische economie en voor het klimaat. "Flexibele productie- en opslagtechnologieën behoren tot het hart van onze strategie, omdat ze essentieel zijn voor de transitie naar een koolstofneutraal energiesysteem dat steunt op hernieuwbare energiebronnen", zegt Verbeke. "Met onze batterijprojecten brengen we die strategie in de praktijk en bouwen we mee aan de duurzame economie van morgen."

Nicolas Van den Abeele, Managing Director Renewables BE-NL is tevreden over de efficiëntie waarmee het batterijpark tot stand is gekomen. "Onze gemotiveerde teams hebben opnieuw bewezen dat ENGIE de mensen, partners en expertise heeft om zijn engagementen voor de energietransitie na te komen", zegt Van den Abeele. "Spannende nieuwe mijlpalen liggen in het vooruitzicht: de werf van ons batterijpark in Kallo schiet goed op, en over enkele maanden starten we met de bouw van ons batterijpark in Drogenbos."

Op voorwaarde dat ENGIE een vergunning en aansluitcapaciteit op het hoogspanningsnet krijgt, valt begin 2026 mogelijk de beslissing om het batterijpark in Vilvoorde nog uit te breiden.