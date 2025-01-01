© ENGIE

ENGIE-batterijpark in Vilvoorde volledig operationeel: "Essentieel voor transitie naar koolstofneutraal energiesysteem"

Sneller dan voorzien, zestien maanden na de eerste spadesteek, is het batterijpark van Engie in Vilvoorde helemaal operationeel. Engie bestudeert de uitbreiding van het park. Tegen september 2027 komt ook in Drogenbos zo'n park.

ENGIE is twee maanden sneller dan voorzien gestart met de commerciële uitbating van het batterijpark in Vilvoorde. Het park heeft met 320 lithium-ion-batterijcontainers een opslagcapaciteit van zo'n 800 megawattuur, wat overeenkomt met het gemiddelde dagelijkse verbruik van 96.000 gezinnen.

CEO van ENGIE België, Vincent Verbeke, benadrukt het belang voor de Belgische economie en voor het klimaat. "Flexibele productie- en opslagtechnologieën behoren tot het hart van onze strategie, omdat ze essentieel zijn voor de transitie naar een koolstofneutraal energiesysteem dat steunt op hernieuwbare energiebronnen", zegt Verbeke. "Met onze batterijprojecten brengen we die strategie in de praktijk en bouwen we mee aan de duurzame economie van morgen."

Nicolas Van den Abeele, Managing Director Renewables BE-NL is tevreden over de efficiëntie waarmee het batterijpark tot stand is gekomen. "Onze gemotiveerde teams hebben opnieuw bewezen dat ENGIE de mensen, partners en expertise heeft om zijn engagementen voor de energietransitie na te komen", zegt Van den Abeele. "Spannende nieuwe mijlpalen liggen in het vooruitzicht: de werf van ons batterijpark in Kallo schiet goed op, en over enkele maanden starten we met de bouw van ons batterijpark in Drogenbos."

Op voorwaarde dat ENGIE een vergunning en aansluitcapaciteit op het hoogspanningsnet krijgt, valt begin 2026 mogelijk de beslissing om het batterijpark in Vilvoorde nog uit te breiden.

Meest bekeken

Minister Brouns stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “400 meetputten in Vlaanderen hebben nu sensor”
Groen

Vlaamse Milieumaatschappij stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “700 sensoren volgen live grondwaterpeil in Vlaanderen"

Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen investeren
Politiek

Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen euro investeren, maar: “We vragen onze inwoners een kleine inspanning”

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen
Justitie

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen: “Misbruik van vertrouwen”

Dilbeek investeert volgende 6 jaar 100 miljoen euro: “80 miljoen voor wegen en gebouwen”
Politiek

Dilbeek investeert volgende 6 jaar 100 miljoen euro: “80 miljoen voor wegen en gebouwen”

Samenleving
Vlaamse Rand

Vernieuwd dagcentrum De Keper in Dilbeek opent de deuren: "Druk op mantelzorgers verlichten"

maa 1 dec

Meer nieuws uit de regio

Sport

Isaac Kimeli niet naar EK Veldlopen in Portugal

Vilvoorde, Meise en Merchtem krijgen vernieuwd label van ‘Diervriendelijke Gemeente’
Groen

Vilvoorde, Meise en Merchtem krijgen vernieuwd label van ‘Diervriendelijke Gemeente’

zon 30 nov
Samenleving
Justitie

Zennevallei voert strijd tegen vuurwerk in eindejaarsperiode op: “Ook bezit van vuurwerk verboden”

din 25 nov
Minister Weyts leert glasblazen tijdens Dag van de Ondernemer
Economie

Minister Weyts leert glasblazen tijdens Dag van de Ondernemer: “De combinatie van ambacht en innovatie is waar Vlaanderen goed in is”

vrij 21 nov
Nieuw kinderdagverblijf aan Broekplein in Vilvoorde geopend
Samenleving

Nieuw kinderdagverblijf aan Broekplein in Vilvoorde geopend: “Maar nood aan kinderopvang blijft groot”

vrij 21 nov