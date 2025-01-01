Minister Weyts leert glasblazen tijdens Dag van de Ondernemer: “De combinatie van ambacht en innovatie is waar Vlaanderen goed in is”

Al vijf generaties lang levert het Vilvoords familiebedrijf arbeidsintensief en technisch ingewikkeld glaswerk op maat. "We doen aan koudbewerking, dus dat is het snijden, zagen, boren en slijpen. Dan hebben we ook een atelier waar we echt aan warmbewerking doen. Het lijkt eigenlijk op metaalbewerking, maar dan met glas. Het wordt aan elkaar gelast. Wij werken ook met halffabricaten, dus wij vertrekken van buizen, platen, schroefdraden, kranen en die gaan wij dan assembleren", legt Virginie Pierre uit.

“Dit bedrijf illustreert waar Vlaanderen sterk in is: de combinatie van ambacht en innovatie waarbij men zich op kleine schaal onmisbaar maakt in de productieketen van andere bedrijven”, zegt Vlaams minister van Erfgoed Weyts.

De zussen Pierre werken voor bedrijven van over heel de wereld en in allerlei sectoren, zoals de chemie, staal of voeding. Het respect van Weyts voor is dan ook groot. “Ondernemers steken hun nek uit en zorgen zo voor de jobs van anderen. Mensen kijken soms met afgunst naar de winst die geboekt wordt, maar houden geen rekening met de risico's die ondernemers nemen en de zwarte sneeuw die ze soms zien”, zwaait Weyts met lof.