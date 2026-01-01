De werken aan de Tervuursesteenweg beginnen maandag.

Werken aan Tervuursesteenweg maandag van start

Maandag starten werken op de Tervuursesteenweg in Zemst. Drie weken lang zal de steenweg afgesloten zijn tussen de Bremtstraat en de Zandstraat.

Deze week startte Aquafin al met de renovatie van de collector. Er komen ook nuts- en rioleringswerken.

In een eerste fase zal de steenweg afgesloten zijn ussen de Bremtstraat en de Zandstraat.

In het totaal zal er zo'n 12 maanden gewerkt worden op de Tervuursesteenweg. Gemotoriseerd verkeer kan onder meer omrijden via de E19. De sporthal blijft wel bereikbaar.

