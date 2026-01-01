Zemst investeert mee in renovatie sporthal van Sport Vlaanderen: “Goed voor Zemstse sportclubs"

De sporthal van Sport Vlaanderen aan de Tervuursesteenweg wordt nog volop gebruikt door de Zemstse sportclubs, maar is tot op de draad versleten. De renovatiekost alleen dragen zag Sport Vlaanderen niet zitten, waardoor de toekomst van de sporthal aan een zijden draadje hing. De gemeente Zemst investeert nu mee in vernieuwing van de sporthal. De plannen omvatten een volledig nieuwe sportvloer, energiezuinige led-verlichting en een uitschuifbare tribune. Ook de kleedkamers en de douches worden vernieuwd, zodat elke sporter in een comfortabele, veilige en hedendaagse omgeving terecht kan.

“Momenteel komt 80 procent van de sporters van de sporthal uit onze gemeente. Ook onze clubs maken er graag gebruik van. Zij zullen hier alleen maar baat bij ondervinden”, zegt burgemeester van Zemst Bart Coopman. “Mocht de gemeente niet participeren, dan riskeren we binnen een aantal jaren de sluiting van een verouderde sporthal te moeten ondergaan. Nu bouwen we met verenigde krachten een nieuwe sporthal die klaar is voor de komende dertig jaar.”