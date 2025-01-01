Iconische Coca-Cola kersttruck houdt halt in Zemst: "Ook de Kerstman rijdt mee"

De bekende rode, verlichte kersttruck startte zijn toer door ons land aan de Belgische productiesite van Coca-Cola in Antwerpen en rijdt daarna door heel het land. Vandaag houdt de truck halt aan de Carrefour-supermarkt in Zemst. “Zoals elk jaar rijdt ook de enige echte Coca-Cola-kerstman weer mee en kan je met hem op de foto”, zegt Natalia Stroe, general manager van Coca-Cola in ons land. “Dit jaar is er ook een inpakstation waar je je kerstcadeautjes van exclusief inpakpapier kan voorzien.”

Het bedrag dat je betaalt om je cadeautjes in te pakken – 2 euro - gaat integraal naar het goede doel dankzij een samenwerking tussen Coca-Cola en de Belgische Voedselbanken. Daar doen maandelijks 210.000 mensen beroep op. “Op honger staat geen seizoen, maar zeker met de feestdagen hopen we hen allemaal een heerlijke maaltijd te kunnen aanbieden. De steun van partners zoals Coca-Cola en iedereen die langskomt aan de kersttruck is hierbij enorm gewaardeerd”, zegt Marc Mertens, gedelegeerd bestuurder van Belgische Federatie van Belgische Voedselbanken.