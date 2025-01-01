Belgische mannenploeg in curling over EK-winst in Finland

Belgische mannenploeg in curling over EK-winst in Finland: "Belangrijke stap richting Olympische Winterspelen 2030"

Vorige week schreef de Belgische mannenploeg curlinggeschiedenis. De Red Rocks wonnen het Europees kampioenschap in Finland in de B-divisie waardoor ze promoveren naar de A-divisie. Een belangrijkse stap naar het ultieme doel: de Olympische Winterspelen in 2030. Wij trokken naar de curlinghal in Zemst voor een interview met onder meer Tom Goethals, hij woont in Zemst en maakt deel uit van de Red Rocks. Hoe beleeft hij het succesverhaal? Ring interviewde ook bondscoach John Blythe en sleutelspeler Jeroen Spruyt.

