Herman uit Zemst fotografeert toevallige voorbijgangers op straat

Herman uit Zemst fotografeert toevallige voorbijgangers op straat: “Het verhaal is belangrijker dan de foto”

Herman Desmet uit Zemst is freelance interieurfotograaf van beroep, maar als hobby trekt hij de straat op om toevallige voorbijgangers te fotograferen. Die straatportretten deelt hij met tienduizenden volgers op Instagram en TikTok. Ring ging met Herman op stap in Halle.

Hij heeft je misschien al aangesproken, Herman uit Zemst? Hij is straatfotograaf, heeft 25.000 volgers op Instagram en maakt foto's van mensen die hij toevallig ontmoet. “Ik had filmpjes zien passeren op Instagram van twee bekende fotografen die miljoenen volgers hebben. Die hebben mij gezegd: 'je moet dat eens in Europa proberen want er is nog niemand die dat doet'. Dan ben ik ermee begonnen en ja, het sloeg aan”, zegt straatfotograaf Herman Desmet.

Als straatfotograaf moet Herman mensen durven aanspreken. Daar was hij in het begin bang voor omdat hij mensenschuw is. “Ik durfde niemand aanspreken. Dan heb ik het toch één keer geprobeerd en nu ben ik er beter in. Ik maak duidelijk dat ik mensen blij wil maken. Ik zeg hen dat ze er goed uitzien of praat met hen en zeg dat ze een leuk verhaal hebben. Ik merk dat dat veel mensen plezier doet. Als mensen zeggen dat ik een portret mag maken, word ik er zelf ook blij van”, vertelt Herman.

Ook in Halle vindt Herman mensen met een mooi verhaal. "Mannen met baarden en tatoeages spreek ik altijd aan. Knappe, jonge vrouwen werken goed op sociale media, maar die hebben vaak een minder goed verhaal dan oude mannen met baarden en tatoeages. Eigenlijk vind ik alle mensen mooi, iedereen heeft wel een verhaal. Voor mij is het verhaal belangrijker dan de foto's die ik maak. Mijn camera is het hulpmiddel om de mensen los te maken", zegt Herman.

Zijn hobby als straatfotograaf levert Herman ook herinneringen op voor het leven: “Op de dijk van Oostende sprak ik een oud koppeltje aan en de man bleek vroeger nog op een bank met James Ensor te hebben gezeten om z'n boterhammen op te eten na school. Dat vond ik ongelooflijk…".

