Vader krijgt 5 jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik van dochter

In 2024 stapte het toen 16-jarige meisje naar de politie om te verklaren dat ze sinds januari 2018 zo’n vijftig keer was misbruikt over een periode van vier jaar. De tiener liet optekenen dat ze vaak ’s nachts werd betast, maar ook regelmatig na het douchen werd misbruikt. “Na een tijdje wist het meisje hoe laat het was, wanneer haar vader de trap op kwam”, klonk het bij de openbaar aanklager tijdens op het proces. “Ze probeerde zich dan in te wikkelen in haar donsdeken zodat hij haar niet kon betasten, maar ofwel betastte de beklaagde haar dan boven de deken, ofwel slaagde hij er in de deken los te maken. Eén feit, in de nieuwjaarsnacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022, is haar als zeer traumatisch bijgebleven. Toen is er niet enkel sprake geweest van aanranding , maar ook van penetratie en dus verkrachting.”

Daarnaast werd de veertiger ook vervolgd voor de aanranding van een nichtje tijdens een familiefeest en voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. De advocaat van de beklaagde pleitte op het proces voor een vrijspraak voor het merendeel van de tenlasteleggingen. “Tijdens die bewuste nieuwjaarsnacht zijn er inderdaad onaanvaardbare feiten gebeurd, maar van verkrachting was geen sprake”, aldus de raadsman. “Mijn cliënt kampte toen met een alcohol- en drugverslaving. Twee jaar geleden heeft hij beseft dat hij die moest aanpakken. Dat is intussen ook gebeurd.”

Voor de andere beweerde feiten was er volgens de verdediging geen enkel hard bewijs: “Er is geen verslag van het Zorgcentrum Seksueel Geweld, geen DNA en geen medisch attest. We hebben we enkel de verklaring van het slachtoffer. De zogenaamde analyse van de betrouwbaarheid is zeker been exacte wetenschap, dat is bijna pseudo-wetenschap. Dat de feiten zich over een periode van vier jaar zouden hebben afgespeeld, is enkel nattevingerwerk van het parket. Het valt zeer moeilijk te geloven dat niemand in het gezin al die tijd iets zou gemerkt hebben.”

De rechtbank hechtte geen geloof aan de versie van verdediging en verklaarde de man uit Zemst over de hele lijn schuldig. Hij kreeg 5 jaar cel opgelegd. Volgens de rechtbank ging het om zeer zwaarwichtige feiten en toonde de beklaagde onvoldoende schuldinzicht. “Daarenboven lijkt hij ook de omvang van het leed niet te beseffen dat hij zijn dochter had aangedaan”, sprak de rechter.

Naast de veroordeling tot 5 jaar cel, besloot de rechtbank om de veertiger ook 5 jaar lang ter beschik