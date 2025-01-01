Buurtbewoners werken mee aan nieuwe toegankelijke natuur aan Gulderij in Zemst: “Natuur en sociale cohesie versterken”

Toen de kinderboerderij Gulderij in Zemst zijn activiteiten stopzette, zagen de buurtbewoners potentieel in de gronden die eigendom zijn van de gemeente Zemst. Ze trokken met hun voorstel naar de gemeente. Met de steun van de gemeente diende Regionaal Landschap Brabantse Kouters een projectaanvraag Groene Rand in bij het Agentschap voor Natuur en Bos en Agentschap Binnenlands Bestuur en die werd goedgekeurd.

“Met projecten zoals deze geven we de Vlaamse Rand niet alleen meer groen, maar ook meer beleving”, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns. “Het Gulderij-project, goed voor ruim 2,5 hectare nieuwe belevingsnatuur, is daar een mooi voorbeeld van: het versterkt de natuur, het landschap én brengt de buurt samen.”

Natuur in vallei verbinden

Wie de visiekaarten van ORIOM of zelfs satellietbeelden bekijkt, ziet het duidelijk. De blauwe lijnen van de Zenne en de Barebeek, de groene vlakken van de Weerdse Vijver, het Zennelint, het Zennebruggenbos, de Ossebeemden en het Vriezenbroek. Het Gulderijtje verbindt de omliggende natuur. De gemeente Zemst zet in op het versterken van die Zennevallei. “We denken bij dit project bewust aan het grotere plaatje van de vallei en de effecten op de lange termijn, zoals het creëren van natuurverbindingen en ruimte voor water. Vandaag planten we de eerste bomen. In het ontwerp hebben we echter ook al vastgelegd hoe we in de toekomst de site gaan beheren en gebruiken”, zegt schepen van Milieu en voorzitter van Regionaal Landschap Brabantse Kouters Joeri Van den Brande.

“Dit project moet de sociale cohesie hier versterken”, benadrukt Burgemeester Bart Coopman. “We hopen dat de buurt hier volop samen komt aan de extra grote picknickbank en van de natuur geniet. Er is ruimte voor de kinderen om te spelen. En voor wandelaars of fietsers wordt dit een fijne verpozingsplek.”

Kostenplaatje

In totaal kost het project ruim 122.000 euro, waarvan bijna 98.000 euro gesubsidieerd wordt via de Groene Rand-subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur. De overige kosten worden gedragen door gemeente Zemst. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert het project, van plan tot uitvoering. De uiteindelijke opening is voorzien voor 2028.

Louis Put, projectcoördinator bij RLBK is blij dat het Regionaal Landschap Brabantse Kouters opnieuw een mooi project mag uitwerken: “Er komt een mozaïek van bosjes, open natuur en poelen. Die afwisseling van open en gesloten leefgebieden, droge en natte stukken, open velden tussen fruitbomen, kruidenrijk grasland, hagen en zelfs een bosje zijn een zegen voor dieren en planten”, klinkt het.