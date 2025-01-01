Onzekere toekomst voor gelatinefabriek Vilvoorde: directie overweegt verkoop

Industriegroep Tessenderlo heeft 23 vestigingen. De gelatinefabriek in Vilvoorde is de enige die buiten de nieuwe overeenkomst valt. Daar werken zo'n 140 mensen. De vakbonden kregen het nieuws te horen op een bijzondere ondernemingsraad. Mogelijk raakt de productie even verstoord in de fabriek. Begin dit jaar moesten al 73 mensen afscheid nemen door een herstructurering binnen de industriegroep.

"Het management zal nu mogelijke oplossingen onderzoeken en zoeken die de voortzetting van de activiteiten in Vilvoorde kunnen garanderen. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar bedrijven die geïnteresseerd zijn in de huidige activiteiten van de fabriek in Vilvoorde, in de vorm van een verkoop. We zijn vastbesloten om dit proces onmiddellijk in het nieuwe jaar op te starten," laat Industriegroep Tessenderlo weten in een schriftelijke reactie.