Het viaduct van Vilvoorde

Nachtelijke herstellingswerken op binnenring viaduct in Vilvoorde: “Verwachten geen grote hinder”

De komende twee nachten voert de aannemer herasfalteringswerken uit op de binnenring van het Viaduct in Vilvoorde, in de richting van Zaventem. De werken zijn nodig om de rijstroken in goede staat te houden en het verkeer veilig en comfortabel te laten verlopen.

Tijdens de nachtelijke werken, van 9 op 10 en 10 op 11 december, worden rijstroken tijdelijk afgesloten. “Vanaf 21u verloopt het verkeer over twee rijstroken, een uurtje later moet het verkeer over één rijstroken”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Om 5u worden alle rijstroken opnieuw opengesteld voor het verkeer. Overdag blijft de huidige verkeerssituatie in het kader van de totaalrenovatie behouden. Het verkeer verloopt dan terug over drie versmalde rijstroken en dit met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.”

Doordat de werken ’s nachts worden uitgevoerd, verwacht De Werkvennootschap geen al te grote verkeershinder. De renovatie van het viaduct in Vilvoorde maakt deel uit van het programma Werken aan de Ring. Dat moet de mobiliteit en leefbaarheid op en rond de Ring rond Brussel versterken. “De vernieuwing van het viaduct draagt zo bij aan een veiligere, vlottere en duurzame Ring voor alle weggebruikers”, aldus Struyf.

Meest bekeken

Economie

Werknemers keuringscentra voeren actie bij Vinçotte in Vilvoorde: “Personeel kan werk niet meer veilig doen”

din 9 dec
Mobiliteit
Vlaamse Rand
Vlaams-Brabant

Toekomstvisie voor Beerselse stations: "Nodigen iedereen uit ideeën te delen"

maa 8 dec
Sport

Gelijkspel tegen Turnhout stopt Elewijts zegereeks

maa 8 dec
Justitie
Vlaamse Rand

Dilbeeks politiekorps verwelkomt 11 nieuwe inspecteurs: "Meer inzetten op proactief werk"

maa 8 dec
Politiek
Samenleving

Borden aan loketten verduidelijken taalwetgeving: “Duidelijk maken dat we Nederlandstalig zijn”

Meer nieuws uit de regio

Economie

Werknemers keuringscentra voeren actie bij Vinçotte in Vilvoorde: “Personeel kan werk niet meer veilig doen”

Jeugd
Justitie

Wafels Chiro Koningslo gestolen: "Op zich geen groot bedrag, maar gaat om principe"

maa 8 dec
Sport
Samenleving

Karim zet zich met Infinty Vilvoorde in voor weeskinderen in Guinee: “Jeugdspelers hun blik op de wereld verruimen”

zon 7 dec
Cultuur
Samenleving

Slecht weer deert Winterfeest in Asiat Park niet: "Asiat leeft ook in de winter"

maa 8 dec
Cultuur

Weesgedichten zoeken ramen: "Kunst van de poëzie verspreiden"

maa 8 dec