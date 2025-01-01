Nachtelijke herstellingswerken op binnenring viaduct in Vilvoorde: “Verwachten geen grote hinder”

Tijdens de nachtelijke werken, van 9 op 10 en 10 op 11 december, worden rijstroken tijdelijk afgesloten. “Vanaf 21u verloopt het verkeer over twee rijstroken, een uurtje later moet het verkeer over één rijstroken”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Om 5u worden alle rijstroken opnieuw opengesteld voor het verkeer. Overdag blijft de huidige verkeerssituatie in het kader van de totaalrenovatie behouden. Het verkeer verloopt dan terug over drie versmalde rijstroken en dit met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.”

Doordat de werken ’s nachts worden uitgevoerd, verwacht De Werkvennootschap geen al te grote verkeershinder. De renovatie van het viaduct in Vilvoorde maakt deel uit van het programma Werken aan de Ring. Dat moet de mobiliteit en leefbaarheid op en rond de Ring rond Brussel versterken. “De vernieuwing van het viaduct draagt zo bij aan een veiligere, vlottere en duurzame Ring voor alle weggebruikers”, aldus Struyf.