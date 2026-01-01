Steenokkerzeelzeel verzet zich tegen onvergund bijbouwen

Steenokkerzeel dient klacht in tegen werken Brussels Airport: "7.000 vierkante meter extra verharding is toch niet min"

Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel dient een klacht in bij de Vlaamse omgevingsinspectie over werken aan één van de landingsbanen van Brussels Airport. Bij de werken zou een verharding van 7.000 vierkante meter aan het einde van de baan zijn toegevoegd. De luchthaven erkent dat er geen vergunning is, maar zegt dat de uitbreiding van belang is voor de veiligheid en spreekt van een misinterpretatie van de regels.

De gemeente ontdekt eind juli vorig jaar dat werken zijn uitgevoerd. Volgens de burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon gaat het om een aanzienlijke uitbreiding. “Het turnpad aan het einde van baan 25L werd aangelegd en verbreed. In totaal spreken we over ongeveer 7.000 vierkante meter extra verharding. Dat is niet min, zeker in een omgeving waar we net inzetten op ontharding en waterinfiltratie,” aldus Ryon. "Als toestellen makkelijker kunnen draaien en vertrekken, kan dat op termijn ook gevolgen hebben voor het aantal vliegbewegingen.”

De Omgevingsinspectie is ter plaatse geweest en heeft de overtredingen vastgesteld. De uitbater van de luchthaven, Brussels Airport Company, heeft tot eind februari om een regularisatie- of vergunningsaanvraag in te dienen. De verbreding is volgens de luchthaven cruciaal. “Door de aanpassing kunnen ook de grootste vliegtuigen veilig en efficiënt op eigen kracht manoeuvreren en terugdraaien. Voordien moesten toestellen met een pushback-voertuig worden opgehaald omdat ze niet zelfstandig konden draaien. De nieuwe inrichting verhoogt de operationele veiligheid”, aldus woordvoerder van Brussels Airport Company Chioua Lekhli.

Wat de vergunning betreft, erkent Brussels Airport dat er een fout werd gemaakt. “Voor dit type infrastructuurwerken op het tarmac was tot voor 2023 geen vergunning nodig. Sinds 2023 geldt die verplichting wel wanneer infiltratie ter plaatse niet mogelijk is. Door de nabijheid van de startbaan is infiltratie hier inderdaad niet mogelijk”, zegt Lekhli. “Door een misinterpretatie is niet tijdig een vergunning aangevraagd, maar we ondernemen intussen alle nodige stappen. Het regularisatiedossier loopt en er wordt gezocht naar een oplossing voor de waterinfiltratie.”

