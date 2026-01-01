Boeren blokkeren Brucargo, actie zonder impact

Van wie het initiatief voor de actie uitging, blijft onduidelijk. Zowel het Vlaamse Algemeen Boerensyndicaat (ABS) als de Waalse landbouworganisatie Fugea ontkennen dat zij bij de blokkade betrokken waren. De actie kadert in een bredere golf van boerenprotesten tegen het Mercosur-handelsakkoord. Eerder op de avond vonden gelijkaardige acties plaats op de luchthaven van Oostende, waar die wél gevolgen hadden voor de vrachtactiviteiten.

In Zaventem bleef de impact echter beperkt. Volgens Brussels Airport ondervonden noch het cargoverkeer, noch de passagiersvluchten hinder van de blokkade. De luchthaven bleef gedurende de hele actie bereikbaar.