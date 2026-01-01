Boze boeren blokkeren de cargozone van Brussels Airport

Boeren blokkeren Brucargo, actie zonder impact

Een groep van enkele tientallen boze boeren heeft maandagavond met tractoren een rotonde op Brucargo in Melsbroek geblokkeerd. De actie begon rond 20 uur in Melsbroek en duurde tot ongeveer 2 uur ’s nachts. Daarna verlieten de landbouwers de site.

Van wie het initiatief voor de actie uitging, blijft onduidelijk. Zowel het Vlaamse Algemeen Boerensyndicaat (ABS) als de Waalse landbouworganisatie Fugea ontkennen dat zij bij de blokkade betrokken waren. De actie kadert in een bredere golf van boerenprotesten tegen het Mercosur-handelsakkoord. Eerder op de avond vonden gelijkaardige acties plaats op de luchthaven van Oostende, waar die wél gevolgen hadden voor de vrachtactiviteiten.

In Zaventem bleef de impact echter beperkt. Volgens Brussels Airport ondervonden noch het cargoverkeer, noch de passagiersvluchten hinder van de blokkade. De luchthaven bleef gedurende de hele actie bereikbaar.

