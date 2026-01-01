Breast International Group organiseerde in oktober nog een padelmarathon

Organisatie voor borstkankeronderzoek BIG stopt ermee: veertigtal banen verdwijnen

De Brusselse non-profitorganisatie Breast International Group (BIG), dat zich inzet voor onderzoek naar borstkanker, houdt op te bestaan. Naar eigen zeggen kan BIG zijn acties fincieel niet meer bolwerken.

Vorig jaar organiseert de Brusselse non-profitorganisatie BIG nog een padelmarathon in Machelen. De actie moet geld in het laatje brengen. BIG brengt al sinds de jaren negentig borstkankeronderzoekers van over de ganse wereld bij elkaar om zo het onderzoek vooruit te helpen.

Naar eigen zeggen kan BIG zijn werk financieel niet meer bolwerken. De financiële druk op de organisatie is de afgelopen jaren toegenomen, klinkt het. Penningmeester Ander Urruticoechea Ribate haalt onder andere het ontbreken van duurzame financiering, de groeiende concurrentie van commerciële spelers en het huidige geopolitieke klimaat aan als oorzaken.

Eind oktober sluit de non-profitorganisatie definitief de deuren. Zevendertig banen zullen verdwijnen.

