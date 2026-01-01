Organisatie voor borstkankeronderzoek BIG stopt ermee: veertigtal banen verdwijnen

Vorig jaar organiseert de Brusselse non-profitorganisatie BIG nog een padelmarathon in Machelen. De actie moet geld in het laatje brengen. BIG brengt al sinds de jaren negentig borstkankeronderzoekers van over de ganse wereld bij elkaar om zo het onderzoek vooruit te helpen.

Naar eigen zeggen kan BIG zijn werk financieel niet meer bolwerken. De financiële druk op de organisatie is de afgelopen jaren toegenomen, klinkt het. Penningmeester Ander Urruticoechea Ribate haalt onder andere het ontbreken van duurzame financiering, de groeiende concurrentie van commerciële spelers en het huidige geopolitieke klimaat aan als oorzaken.

Eind oktober sluit de non-profitorganisatie definitief de deuren. Zevendertig banen zullen verdwijnen.