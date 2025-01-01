Werken Woluwelaan op schema, volgende zomer moet volledige herinrichting na 6 jaar klaar zijn

De werken aan het kruispunt van de Kerklaan met de Woluwelaan in Machelen zitten op schema. De rioleringswerken zijn al een tijdje achter de rug en ondertussen zijn ook de rijweg en het fietspad vernieuwd. Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt, begin januari worden nog de voetpaden en de bermen afgewerkt. Eind januari verhuist de werf naar de overkant van het kruispunt. Dan komt er voor het verkeer een tijdelijke doorsteek via de busbaan en de parking van de Makro.

Begin februari starten iets verderop op de Woluwelaan ook de werken aan het kruispunt met de Haachtsesteenweg. Het kruispunt wordt conflictvrij gemaakt en heringericht. Vanaf april wordt er ook op de Haachtsesteenweg zelf gewerkt. Het verkeer op de Woluwelaan zal altijd mogelijk blijven in beide richtingen. Tegen volgende zomer moeten beide kruispunten klaar zijn. Het is het sluitstuk van de volledige herinrichting van de Woluwelaan, die al bijna zes jaar duurt.