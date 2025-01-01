Het kruispunt van de Woluwelaan met de Kerklaan in Machelen wordt heringericht

Werken Woluwelaan op schema, volgende zomer moet volledige herinrichting na 6 jaar klaar zijn

In Machelen verlopen de werkzaamheden op het kruispunt van de Woluwelaan met de Kerklaan volgens schema. Na nieuwjaar begint de voorbereiding van een nieuwe fase voor de herinrichting van de Woluwelaan. En in februari wordt ook de herinrichting van het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Woluwelaan opgestart.

De werken aan het kruispunt van de Kerklaan met de Woluwelaan in Machelen zitten op schema. De rioleringswerken zijn al een tijdje achter de rug en ondertussen zijn ook de rijweg en het fietspad vernieuwd. Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt, begin januari worden nog de voetpaden en de bermen afgewerkt. Eind januari verhuist de werf naar de overkant van het kruispunt. Dan komt er voor het verkeer een tijdelijke doorsteek via de busbaan en de parking van de Makro.

Begin februari starten iets verderop op de Woluwelaan ook de werken aan het kruispunt met de Haachtsesteenweg. Het kruispunt wordt conflictvrij gemaakt en heringericht. Vanaf april wordt er ook op de Haachtsesteenweg zelf gewerkt. Het verkeer op de Woluwelaan zal altijd mogelijk blijven in beide richtingen. Tegen volgende zomer moeten beide kruispunten klaar zijn. Het is het sluitstuk van de volledige herinrichting van de Woluwelaan, die al bijna zes jaar duurt.

Het kruispunt van de Woluwelaan met de Haachtsesteenweg

Meest bekeken

De uitrit van de parking van de Lidl aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
Mobiliteit
Justitie

13 gevaarlijke manoeuvres aan parking supermarkt Bergensesteenweg in 2 uur tijd

din 23 dec
Gedeputeerde voor Vlaams karakter Gunther Coppens en HR-verantwoordelijke van Albert Heijn Stephanie De Ceulaer
Vlaamse Rand
Vlaams-Brabant
Samenleving

Meer dan helft van de gemeenten krijgt klachten van inwoners rond taalgebruik in handelszaken: "Blijven inzetten op het Nederlands"

Op deze plek vlakbij het kanaal in Ruisbroek zou een windmolen komen. "Te groot en te dicht bij woningen," stellen Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek
Wonen

Leeuw en Drogenbos verzetten zich tegen bouw windmolen vlakbij woonwijk Ruisbroek

Maxine uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen
Sport

15-jarige Maxine Van den Steen uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen: “Alle verwachtingen overtroffen”

maa 22 dec
Zwartrijden wordt zwaarder bestraft vanaf 1 januari
Mobiliteit

De Lijn gaat zwartrijden zwaarder bestraffen: “Minimumboete voortaan 127 euro”

maa 22 dec

Meer nieuws uit de regio

Het gemeentehuis van Machelen
Politiek

Machelen investeert volgens meerjarenplan in mensen, milieu en gemeenschap

don 18 dec
UPDATE
Samenleving

Brand breekt uit in asielcentrum in Diegem: "400 bewoners geëvacueerd, twee van hen naar het ziekenhuis"

vrij 12 dec
Economie

Vakbonden bereiken akkoord over herstructurering bij WEngage in Diegem: “Zware klap voor 400 werknemers”

vrij 12 dec
Vrijwilligers van dienstverleningsbedrijf EY ruimen zwerfvuil in Diegem
Groen

Vrijwilligers planten bloemballen en ruimen zwerfvuil in Diegem: "Versterkt ook de band tussen bedrijf en gemeente"

don 11 dec
Een e-step op het voetpad
Mobiliteit
Justitie

Politie VIMA blijft inzetten op correct e-stepgebruik: opnieuw 22 voertuigen in beslag genomen

woe 10 dec