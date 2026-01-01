Sluikstort in Machelen wordt maandag opgeruimd

Meubels, een afwasmachine, lachgasflessen, keukenservies en ander huishoudelijk afval ontsieren de Nieuwbrugstraat in Machelen. Sinds maandag ligt het afval aan de spoorwegbrug. De straat is afgesloten voor het verkeer waardoor sluikstorters ongestoord te werk kunnen gaan.

Afvalintercommunale Incovo bevestigt aan de redactie dat er maandag een opruimactie zal plaatsvinden. Bij de actie zal ook een vaststellingsambetenaar aanwezig zijn om sporen te zoeken die naar de identiteit van de dader wijzen.