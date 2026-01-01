De gewestweg loopt door het centrum van Merchtem

Merchtem krijgt meer zeggenschap over dorpskern: "We hadden er weinig over te zeggen"

Het heeft nogal wat voeten inde aarde gehad, maar het is de gemeente Merchtem gelukt. De gemeente neemt een deel van de gewestweg die door de dorpskern van de gemeente loopt over van het Vlaams Gewest. Zo wordt de gemeente opnieuw baas over zijn eigen centrum.

Er is een principeakkoord binnen de Merchtemse meerderheid over de overname van de gewestweg. De overname geeft de gemeente opnieuw zeggenschap over het eigen dorpscentrum. "Historisch gezien is Merchtem ontstaan rond de Markt in Merchtem", zegt burgemeester van Merchtem Maarten Mast. "Onze wekelijkse markt en de jaarlijkse kermis gaan door op de gewestwegen; ook wat betreft horeca, terrassen en de mobiliteit, we moeten daar eigenlijk altijd toelating voor vragen. In het centrum is veel te doen, maar we hadden daar weinig over te zeggen."

Dat zal dus binnenkort veranderen. Concreet neemt de gemeente een drietal kilometer over. Het gaat om het gedeelte van de gewestweg tussen de twee rotondes op de Wolvertemse- en Brusselsesteenweg, door het centrum tot aan de Klei met de grens met Opwijk. De overname is kosteloos. "Het enige nadeel natuurlijk, en dat moet ik wel onderschrijven, is dat het onderhoud nu natuurlijk voor ons is", besluit Mast.

