Merchtem koopt mobiele snelheidscamera: "Ook de snelheid van speedpedelecs controleren"

Naar aanleiding van de inkorting van de zones 30 in Merchtem, wil gemeentebestuur samen met politiezone AMOW werk maken van meer snelheidscontroles in zones 30 en 50. "Niet door middel van trajectcontroles, maar via een mobiele radarcamera en een CALog-medewerker. Deze persoon kan onverwacht én regelmatig op snelheid controleren", zegt burgemeester Maarten Mast. “Het continu en onverwacht inzetten van onze mobiele radarcamera op eender welke locatie, zal ervoor zorgen dat bestuurders zich constant bewust zullen zijn van hun snelheid. Hierdoor zal er een gedragsverandering ontstaan en zullen ze onze snelheidszones beter respecteren."

Behalve auto's, zullen ook snelheidsduivels op speedpedelecs op hun tellen moeten passen wanneer ze door Merchtem fietsen. "Deze snelheidscamera kan namelijk ook de snelheid van speedpedelecs controleren", zegt schepen van Mobiliteit Dirk Blomme. "Zij kunnen dus, indien nodig, ook worden beboet. Het verschil in snelheid tussen een speedpedelec en een fietsend kind is soms enorm groot, wat mogelijks voor een gevaarlijke situatie kan zorgen."

De nieuwe snelheidscamera is nog niet actief. Zodra de CALog-medewerker in dienst is getreden, wordt de camera ingezet.