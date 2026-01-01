Schepen van Mobiliteit Dirk Blomme en burgemeester Maarten Mast staan naast de nieuwe camera.
© gemeente Merchtem

Merchtem koopt mobiele snelheidscamera: "Ook de snelheid van speedpedelecs controleren"

De gemeente Merchtem heeft een mobiele snelheidscamera gekocht. Met de camera wil de gemeente de verkeersveiligheid in, voornamelijk, schoolomgevingen verbeteren. De camera wordt bediend door een CALog-medewerker en kan ook de snelheid van speedpedelecs controleren.

Naar aanleiding van de inkorting van de zones 30 in Merchtem, wil gemeentebestuur samen met politiezone AMOW werk maken van meer snelheidscontroles in zones 30 en 50. "Niet door middel van trajectcontroles, maar via een mobiele radarcamera en een CALog-medewerker. Deze persoon kan onverwacht én regelmatig op snelheid controleren", zegt burgemeester Maarten Mast. “Het continu en onverwacht inzetten van onze mobiele radarcamera op eender welke locatie, zal ervoor zorgen dat bestuurders zich constant bewust zullen zijn van hun snelheid. Hierdoor zal er een gedragsverandering ontstaan en zullen ze onze snelheidszones beter respecteren."

Behalve auto's, zullen ook snelheidsduivels op speedpedelecs op hun tellen moeten passen wanneer ze door Merchtem fietsen. "Deze snelheidscamera kan namelijk ook de snelheid van speedpedelecs controleren", zegt schepen van Mobiliteit Dirk Blomme. "Zij kunnen dus, indien nodig, ook worden beboet. Het verschil in snelheid tussen een speedpedelec en een fietsend kind is soms enorm groot, wat mogelijks voor een gevaarlijke situatie kan zorgen."

De nieuwe snelheidscamera is nog niet actief. Zodra de CALog-medewerker in dienst is getreden, wordt de camera ingezet.

Meest bekeken

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout
Onderwijs

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout

vrij 16 jan
Mobiliteit

Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur: “Wie verantwoord rijdt, redt levens”

Grimbergen wil de parkeerdruk in de gemeente aanpakken.
Mobiliteit

Grimbergen wil parkeerdruk aanpakken: "Parkeergedrag laat soms te wensen over"

vrij 9 jan
Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

don 15 jan

Meer nieuws uit de regio

Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Crevits stelt de Integratie alliantie voor
Economie
Samenleving

Minister Crevits lanceert Integratie alliantie: "Goed voor de vooruitgang van mijn Nederlands"

don 15 jan
Het cashpunt in Merchtem slikte Hildes bankkaart in.
Samenleving

Cashpuntautomaat in Merchtem zorgt voor problemen: "Mijn kaart is weg"

don 15 jan
Ella en Wouter De Neve bezoeken de site met grootmoeder Edith die er nog woonde en werkte.
Economie
Cultuur

Historisch gebouw maakt plaats voor woonproject: "Twee moderne gebouwen met twintig ruime appartementen"

don 8 jan
schepen David De Valck en Eddy D'haese bij een cashpunt van Batopin
Economie
Samenleving

Merchtem stelt Batopin in gebreke: "Al maatregelen genomen en onderzoek loopt nog"

vrij 2 jan
Boeren protesteren op de markt in Merchtem tegen het Mercosur-akkoord
Economie

Lokale boeren protesteren in Merchtem tegen Mercosur-akkoord: “Voeding is meer dan platte commerce”

woe 31 dec