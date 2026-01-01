Het cashpunt in Merchtem slikte Hildes bankkaart in.
© Joris Herpol

Cashpuntautomaat in Merchtem zorgt voor problemen: "Mijn kaart is weg"

Een cashpuntautomaat in Merchtem wordt buiten dienst gesteld na aanhoudende problemen. De automaat heeft de voorbije weken tientallen kaarten ingeslikt, waardoor de gemeente uitbater Batopin in gebreke stelt. Die werkt aan een oplossing.

Hilde Van Lieferinge zit met een probleem. "Ik sta hier nu toch al een kwartier en mijn kaart is weg”, zucht ze. Hilde is niet alleen. Tientallen mensen zijn de voorbije weken hun kaart kwijt geraakt aan automaat nummer één in het cashpunt in Merchtem.

"Mensen komen bij de gemeente klagen, maar wij kunnen er niets aan doen", zegt schepen van Financiën David De Valck. Daarom heeft de gemeente uitbater Batopin een brief geschreven en in gebreke gesteld.

Bij Batopin wordt actie ondernomen, klinkt het. “Uit voorzorg is automaat nummer één nu uit dienst genomen”, zegt commercieel directeur van Batopin, Marie Janart. “Ik moet wel melden dat bezoekers aan de andere automaten gewoon bediend werden. Dat kunnen we afleiden uit het aantal transacties.”

