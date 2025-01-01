Boeren protesteren op de markt in Merchtem tegen het Mercosur-akkoord

Lokale boeren protesteren in Merchtem tegen Mercosur-akkoord: “Voeding is meer dan platte commerce”

Op de markt in Merchtem voeren deze voormiddag lokale boeren actie tegen het nakende Mercosur-akkoord. Als Europa dat vrijhandelsakkoord ondertekent, zullen vijf Zuid-Amerikaanse landen goedkoper landbouwproducten naar Europa kunnen uitvoeren, wat volgens de boeren hier leidt tot oneerlijke concurrentie. “Voeding is meer dan platte commerce”, klinkt het bij de boeren.

Na het internationale boerenprotest twee weken geleden in Brussel protesteren boeren overal in Vlaanderen tijdens de eindejaarsperiode tegen het Mercosur-akkoord. Na het protest in Brussel besliste de Europese Commissie de ondertekening van het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en Bolivia uit te stellen tot januari. Met tal val lokale acties laten Vlaamse boeren nu tegen het akkoord, zoals deze voormiddag op de markt in Merchtem.

“Mercosur landen produceren vlees en landbouwproducten tegen lagere kost dankzij lagere lonen en minder strenge regels. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en voedselveiligheid”, klinkt het bij de lokale boeren. “In de Zuid-Amerikaanse landen gelden ook minder strenge regels rond milieu, dierenwelzijn en pesticiden. Landbouwers uit de Europese Unie moeten wel aan die eisen voldoen, waardoor hun productie nog duurder wordt.”

De boeren vrezen dan ook voor oneerlijke concurrentie. “Bovendien kan de import van rundsvlees en suiker de marktprijzen in de Europese Unie doen dalen. We vrezen dan ook inkomstenverlies zonder gelijke regels. De consument ruilt kwalitatief voedsel in voor goedkopere voeding met amper kwaliteitscontrole. Laat ons duidelijk zijn: voeding is meer dan platte commerce”, besluiten de boeren op de markt in Merchtem.

