Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

Ook tijdens deze editie van Winterfair kan je kunstwerkjes kopen die door de bewoners zelf zijn gemaakt. Je kan er ook iets eten en drinken. De opbrengst gaat integraal naar materialen voor de ateliers.

Levedale actief in Meise, Merchtem en Steenhuffel

De vzw Levedale is een welzijnsorganisatie die gespecialiseerde woon- en begeleidingsondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking in de regio rond Meise, Merchtem en Steenhuffel. De woonondersteuning varieert van permanente begeleiding tot beschermd wonen in de dorpskernen. Qua dagondersteuning wordt ingezet op diversie ateliers rond muziek, hout en keramiek. Ook sportactiviteiten zitten in het aanbod.