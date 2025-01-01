Vilvoorde, Meise en Merchtem krijgen vernieuwd label van ‘Diervriendelijke Gemeente’

Om het label van de provincie te behalen moeten de steden en de gemeenten verschillende doelen realiseren. Daarnaast moeten ze veel mogelijk rekening houden met dierenwelzijn in het dagdagelijks beleid. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de stad of de gemeente het label kan behouden.

Versterkt label

Het label Diervriendelijke Gemeente kreeg dit najaar een update en werd afgestemd op nieuwe inzichten en noden in dierenwelzijn. “De criteria voor het label zijn aangepast aan de nieuwste regelgeving, meer bepaald aan de codex dierenwelzijn. Het vernieuwde label hecht meer belang aan samenwerking, zwerfkattenbeleid, communicatie en sensibilisering en diervriendelijker rattenbeheer. Innovatieve of uitzonderlijke acties krijgen extra erkenning geven met een zilveren of gouden label”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenbeleid.