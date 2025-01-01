Nieuw kinderdagverblijf aan Broekplein in Vilvoorde geopend: “Maar nood aan kinderopvang blijft groot”

De nieuwe crèche van 3Wplus heet Villadroom en situeert zich aan het Broekplein en maakt deel uit van het stadsontwikkelingsproject 4 Fonteinen, een samenwerking tussen Matexi, de Stad Vilvoorde en de Vlaamse Waterweg NV.

“Klein starten”

Die zone, gelegen langs het kanaal, ontwikkelt zich tot een nieuwe stadswijk. Op de site is ook een school aanwezig. Het kinderdagverblijf bestaat uit modulaire units en heeft een oppervlakte van 400 vierkante meter. Er is plaats voor 41 kinderen, al kiest 3Wplus ervoor om de werking stapsgewijs op te bouwen en dus met een kleiner aantal te starten. “Stap voor stap werken we toe naar die 41 plaatsen met aandacht voor voldoende personeel”, zegt Nele Macharis, teamleider Kinderopvang bij 3Wplus. “Intussen loopt de zoektocht naar een structurele oplossing verder, want dit is slechts een tijdelijk onderkomen.”

Het gaat om betaalbare kinderopvang. “Ouders betalen volgens hun inkomen”, verduidelijk Macharis.

De nieuwe locatie komt tegemoet aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen in een stadsdeel waar het aanbod vandaag nog eerder beperkt is. “Als schepen verantwoordelijk voor de kinderopvang ben ik zeer blij met de opening van de Villadroom waar mettertijd 41 baby's en peuters zullen opgevangen worden. In dit nieuwe stadsdeel is dat zeker een meerwaarde voor de jonge gezinnen die zich hier komen vestigen”, zegt schepen Christel Herbosch.

Groot tekort aan kinderopvang in Vilvoorde

In Vilvoorde en de wijde omgeving is er een groot tekort aan kinderopvang voor baby’s en peuters. Op 30 juni van dit jaar waren er in de stad 631 vergunde plaatsen, wat neerkomt op slechts 36,5 plaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar. De stad verwelkomt daarom de uitbreiding van het aantal plaatsen want de vraag naar kinderopvang zal alleen maar toenemen door de jonge bevolking.