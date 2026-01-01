Frank Van Gool over het Auto Salon in Uitgelicht: "Betaalbaarheid naar het autosalon brengen"

In praatprogramma Uitgelicht ontvangt gastheer Ilja Biesemans vanavond CEO van FEBIAC Frank Van Gool. FEBIAC organiseert van 9 tot 18 januari het 102de Auto Salon. "Brussel staat als een van de laatste salons in Europa nog rechtop", zegt Van Gool. "De bekende salons van Genève en Frankfurt zijn verdwenen, waardoor producenten met hun premières naar Brussel komen."

Dat Brussel nog overeind staat heeft misschien te maken met het typische karakter van het Belgische Auto Salon. "Het unieke van Brussel is dat het altijd een verkoopsalon is", zegt Van Gool. "Je kan dan wel geen bestelbon meer invullen, maar de keuze maken en de saloncondities is typisch Belgisch."

Nog een nieuwigheid is de omslag naar betaalbaarheid. "Dat gebeurt onder druk van de Aziatische merken", zegt Van Gool. "Die komen bijvoorbeeld met betaalbare elektrische wagens naar hier. De Europese merken antwoorden daarop met eigen modelreeksen die in een betaalbaarder gamma zitten."

