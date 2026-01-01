Jongen van 17 in elkaar geslagen in Halle omdat hij pizza niet wil afgeven

De jongen zou een pizza gekocht hebben waarop drie jongeren hem vroegen om die af te geven. Toen de jongen weigerde, zou hij klappen hebben gekregen en daarbij het bewustzijn verloren hebben.

Tussenkomst van gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten van de stad Halle waren in de buurt en kwamen tussenbeide. Ze dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe en verwittigden de hulpdiensten en de politie. Burgemeester Eva Demesmaeker reageert dankbaar: “Onze gemeenschapswachten zijn elke dag aanwezig op straat en staan dicht bij wat er leeft in de stad. Ze hebben snel gehandeld op een moeilijk moment.”

De politie van de zone Zennevallei onderzoekt de zaak.