Boeren blokkeerden vandaag de buitenring tussen Halle en Ittre

Boerenprotest tegen MERCOSUR blokkeert buitenring tussen Halle en Ittre

Het protest van de Waalse federatie van jonge landbouwers tegen het MERCOSUR-akkoord zorgde voor heel wat verkeersellende op de buitenring tussen Halle en Ittre.

Heel wat boze boeren blokkeren vandaag de buitenring rond Brussel van Halle tot Ittre. Het zijn leden van de Waalse federatie van jonge landbouwers, de FJA.

De jonge boeren protesteren tegen het handelsakkoord MERCOSUR, dat handel met Zuid-Amerikaanse landen eenvoudiger en goedkoper maakt. De landbouwers wijzen erop dat de producten van hun Zuid-Amerikaanse collega's niet aan dezelfde normen moeten voldoen en zeggen dat het akkoord de volksgezondheid zal schaden.

De hinder leidt tot ellelange files.

Meest bekeken

De sneltram langs de A12 komt er niet.
Mobiliteit

Sneltram A12 definitief in de prullenbak: "Twee onteigeningen opnieuw te koop"

Het AZ Jan Portaels verkort de opnameduur, net als heel wat andere ziekenhuizen.
Samenleving

AZ Jan Portaels verkort opnameduur: "Kleiner ziekenhuis waar die 'one day' belangrijk element in is"

don 8 jan
De gemeente wemmel gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met drie dierenopvangcentra.
Samenleving

Wemmel zet in op dierenwelzijn met structurele steun aan drie opvangcentra: "Meteen naar de juiste partner"

Ella en Wouter De Neve bezoeken de site met grootmoeder Edith die er nog woonde en werkte.
Economie
Cultuur

Historisch gebouw maakt plaats voor woonproject: "Twee moderne gebouwen met twintig ruime appartementen"

don 8 jan
Boeren blokkeerden vandaag de buitenring tussen Halle en Ittre
Mobiliteit
Samenleving

Boerenprotest tegen MERCOSUR blokkeert buitenring tussen Halle en Ittre

Meer nieuws uit de regio

De Lijn verbreekt het contract met de busmaatschappij die zonder geldigde verzekering leerlingen vervoerde.
Mobiliteit
Onderwijs

Busmaatschappij is contract met De Lijn kwijt na leerlingenvervoer zonder verzekering: "Adequaat gereageerd"

Julian Staar, zaakvoerder van Les Eleveurs
Economie
Politiek

Hals hotel en restaurant vindt oplossing voor parkeerprobleem: "Samenwerking met Delhaize"

don 8 jan
Sport

De Proft en Monali kapen provinciale titels weg in Gentse topsporthal

zon 4 jan
Sportievelingen doen aan hyrox
Sport

Hyrox, de nieuwste rage in fitnessland: "Toegankelijker dan crossfit"

maa 5 jan
Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

vrij 2 jan