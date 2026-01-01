Boerenprotest tegen MERCOSUR blokkeert buitenring tussen Halle en Ittre

Heel wat boze boeren blokkeren vandaag de buitenring rond Brussel van Halle tot Ittre. Het zijn leden van de Waalse federatie van jonge landbouwers, de FJA.

De jonge boeren protesteren tegen het handelsakkoord MERCOSUR, dat handel met Zuid-Amerikaanse landen eenvoudiger en goedkoper maakt. De landbouwers wijzen erop dat de producten van hun Zuid-Amerikaanse collega's niet aan dezelfde normen moeten voldoen en zeggen dat het akkoord de volksgezondheid zal schaden.

De hinder leidt tot ellelange files.