Winters Vilvoorde krijgt positieve evaluatie: “Richting 10.000 bezoekers”

Het winterfestival ging van start op vrijdag 12 december met een driedaagse kerstmarkt en een gevarieerd programma in de spiegeltent, gedragen door lokale artiesten en initiatieven. “Het openingsweekend was bijzonder succesvol en zette meteen de toon”, klinkt het bij Vaes. “We kozen bewust voor een sterk ‘Vilvoords’ karakter en dat is duidelijk gesmaakt. In de weken die volgden, groeide Winters Vilvoorde verder uit tot een warme ontmoetingsplek met een mix van nieuwe initiatieven en vertrouwde publieksfavorieten. Zo waren er nieuwkomers als de Grote Eindejaarsquiz en Aires de Navidad, een Spaans kerstfeest dat voor zuiderse gezelligheid zorgde, naast klassiekers als de Roller Disco en de populaire brunch- en pannenkoekenshows.”

Cijfers

“Tijdens de Winterrun namen 450 lopers deel. Op zaterdag alleen al werden meer dan 600 pannenkoeken verorberd tijdens de drie pannenkoekenshows, terwijl meer dan 500 mensen de rolschaatspiste onveilig maakten tijdens de scholenrolschaats en de roller disco. De eerste Eindejaarsquiz lokte 31 teams, goed voor meer dan 150 deelnemers, en tijdens Aires de Navidad werden meer dan 260 Spaanse gerechten geserveerd”, zegt Vaes met de nodige trots over de cijfers.

Ook de kerstmarkt was een voltreffer volgens Vaes: “Dertig standhouders zorgden drie dagen lang voor gezellige winterpret. Tegenover ruim 6.000 alcoholische biertjes stonden zo’n 350 alcoholvrije alternatieven, een teken van een divers en breed publiek. Het podium bood plaats aan maar liefst 23 lokale dj’s en acht liveoptredens van Vilvoordse groepen.”

Samenwerking als sleutel tot succes

Volgens Vaes was samenwerking de sleutel tot het succes. “Winters Vilvoorde werd gedragen door 55 lokale verenigingen en ondernemers”, zegt ze. “Van standhouders en mede-organisatoren tot helpende handen achter de bar en in de keuken: dit was echt een gezamenlijk project.” Die betrokkenheid vertaalt zich ook in de toekomst. De schepen kreeg al heel wat positieve reacties en concrete voorstellen voor nieuwe initiatieven volgend jaar. “Die gaan we zeker onderzoeken,” belooft ze. “En veel kerststalhouders lieten al weten dat ze graag terugkomen omdat de sfeer zo bijzonder was.”

Financieel luik

Over het financiële luik blijft het stadsbestuur voorlopig voorzichtig. “Dat moet nog volledig bekeken worden”, aldus Vaes. Wat bezoekersaantallen betreft, waagt ze zich wel aan een ruwe schatting. “Als ik alles grofweg optel, kom ik uit op ongeveer 10.000 bezoekers.”

Lege spiegeltent blijft extra weekend

De – intussen lege – spiegeltent blijft door het stormweer uitzonderlijk nog een extra weekend staan. “Normaal zou de afbraak donderdag en vrijdag hebben plaatsgevonden, maar door de voorspelde rukwinden wilde men geen risico’s nemen.”