Dag van de Volle Brooddoos in ZAVO: "Een volle brooddoos betekent een lunch én kansen voor morgen"

Het is vandaag de 'Dag van de Volle Brooddoos'. Armoedeorganisatie Pelicano organiseert die dag om kinderarmoede aan de kaak te stellen. Om de actie kracht bij te zetten, gingen tv-kok Jeroen Meus en tv-gezicht Stephanie Planckaert samen met de leerlingen van ZAVO in Zaventem aan de slag om samen brooddozen te vullen.

"In elke Belgische klas zitten gemiddeld twee kinderen die niet zeker weten of er iets in hun brooddoos zit. Voor hen is de middagpauze geen zekerheid, maar een gok. Soms zit er iets in hun brooddoos, maar vaak niet. Een lege brooddoos betekent niet alleen honger, maar ook minder concentratie, gemiste kansen en onbenut talent," klinkt het bij Pelicano.

“Het is niet voor iedereen evident om de boterhamdoos elke middag te vullen. In armoede leven betekent moeilijke keuzes moeten maken, kansen mislopen en sommige talenten niet kunnen ontwikkelen. Deze actie vraagt niet alleen aandacht voor kinderarmoede, maar biedt ook een concrete oplossing,” zegt Leendert Van Hulle die de actie namens Pelicano coördineert. “Door vandaag een brooddoos te vullen, schenk je niet alleen een lunch, maar creëer je ook kansen voor morgen.”

Pelicano werkt daarvoor samen met Restos du Coeur en Albert Heijn. Elke brooddoos die wordt uitgedeeld komt bij een kind terecht dat in armoede leeft en vaak geen middageten krijgt.

De organisatie steunen in die acties kan via donaties op de website van Pelicano. Voor 2,50 euro geef je een kind één volle brooddoos. Voor 10 euro help je hen een hele schoolweek door. Een gift van 40 euro voorziet een kind een maand lang van een gevulde brooddoos.

