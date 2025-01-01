Dag van de Volle Brooddoos in ZAVO: "Een volle brooddoos betekent een lunch én kansen voor morgen"

Pelicano werkt daarvoor samen met Restos du Coeur en Albert Heijn. Elke brooddoos die wordt uitgedeeld komt bij een kind terecht dat in armoede leeft en vaak geen middageten krijgt.

De organisatie steunen in die acties kan via donaties op de website van Pelicano. Voor 2,50 euro geef je een kind één volle brooddoos. Voor 10 euro help je hen een hele schoolweek door. Een gift van 40 euro voorziet een kind een maand lang van een gevulde brooddoos.