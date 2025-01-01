Vlaamse en federale overheid slaan handen in elkaar om geluidshinder rond luchthaven te verbeteren: “Minder hinder, meer toekomst”

Met het protocol engageren beide regeringen zich tot één gezamenlijke aanpak om geluidshinder te verminderen en de leefkwaliteit in de omgeving te verbeteren, terwijl de luchthaven zich verder kan ontwikkelen als economische hefboom. Het doel is om een pakket maatregelen vast te leggen dat het lawaai afkomstig van Brussels Airport vermindert. Beide overheden zijn bij de Europese Commissie aangemeld om deze procedure te volgen, elk binnen hun eigen bevoegdheden.

De volledige uitwerking wordt de komende maanden afgerond en voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Hoe deze aanpak precies wordt vormgegeven, zal binnenkort worden bekendgemaakt door minister Brouns. “Met dit akkoord brengen we overzicht en gezamenlijke regie. Onze ambitie is helder: minder hinder en meer toekomst voor de luchthaven, met respect voor wie er woont en werkt,” zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns.

De samenwerking omvat een gezamenlijke stuurgroep met beide ministers en administraties, een dagelijks bestuur dat het proces aanstuurt en rapporteert, een technische werkgroep met luchthavenuitbater, luchtvaartsector en skeyes en structureel overleg met lokale besturen en bewoners.

“Dit akkoord legt de nadruk op de leefbaarheid en gezondheid van de lokale bewoners, en op een toekomstbestendige luchthaven. Door intens samen te werken met alle betrokken overheden ontstaat een aanpak die de hinder effectief vermindert en tegelijk investeringen en groei mogelijk maakt,” aldus federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke.