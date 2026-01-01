Boerenprotest op til aan Brucargo en rond luchthaven in Zaventem

Politiezone VIMA laat weten dat er tot zaterdagochtend hinder door protest wordt verwacht ter hoogte van Brucargo, op de luchthavenlaan in Vilvoorde en aan het op- en afrittencomplex van de E40 en de E19 ter hoogte van Brucargo.

Eerder deze week hebben de boeren al eens actie gevoerd in de omgeving. Ook maandag hebben enkele tientallen boeren de rotonde aan de Haachtsesteenweg en de Koningin Astridlaan geblokkeerd, met verkeershinder tot gevolg.

Net zoals de voorbije dagen, maken ook deze protesten deel uit van een brede actiegolf. De belangrijkste motivatie is het Mercosurakkoord.