Boerenprotest op til aan Brucargo en rond luchthaven in Zaventem
Door boerenprotest van het Algemeen Boerensyndicaat ter hoogte van de cargozone in Melsbroek is er heel wat verkeershinder in de buurt van de Haachtsesteenweg. Er staat een filterblokkade ter hoogte van de Delhaize en aan de ingang TCR rechtover garage Tanghe. Deze actie zorgt voor de nodige hinder op de Haachtsesteenweg en omgeving. Je vermijdt dan ook best de omgeving.
Politiezone VIMA laat weten dat er tot zaterdagochtend hinder door protest wordt verwacht ter hoogte van Brucargo, op de luchthavenlaan in Vilvoorde en aan het op- en afrittencomplex van de E40 en de E19 ter hoogte van Brucargo.
Eerder deze week hebben de boeren al eens actie gevoerd in de omgeving. Ook maandag hebben enkele tientallen boeren de rotonde aan de Haachtsesteenweg en de Koningin Astridlaan geblokkeerd, met verkeershinder tot gevolg.
Net zoals de voorbije dagen, maken ook deze protesten deel uit van een brede actiegolf. De belangrijkste motivatie is het Mercosurakkoord.