De boeren zetten een filterblokkade op aan Brucargo

Boerenprotest op til aan Brucargo en rond luchthaven in Zaventem

Door boerenprotest van het Algemeen Boerensyndicaat ter hoogte van de cargozone in Melsbroek is er heel wat verkeershinder in de buurt van de Haachtsesteenweg. Er staat een filterblokkade ter hoogte van de Delhaize en aan de ingang TCR rechtover garage Tanghe. Deze actie zorgt voor de nodige hinder op de Haachtsesteenweg en omgeving. Je vermijdt dan ook best de omgeving.

Politiezone VIMA laat weten dat er tot zaterdagochtend hinder door protest wordt verwacht ter hoogte van Brucargo, op de luchthavenlaan in Vilvoorde en aan het op- en afrittencomplex van de E40 en de E19 ter hoogte van Brucargo.

Eerder deze week hebben de boeren al eens actie gevoerd in de omgeving. Ook maandag hebben enkele tientallen boeren de rotonde aan de Haachtsesteenweg en de Koningin Astridlaan geblokkeerd, met verkeershinder tot gevolg.

Net zoals de voorbije dagen, maken ook deze protesten deel uit van een brede actiegolf. De belangrijkste motivatie is het Mercosurakkoord.

Meest bekeken

Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

Maatwerkbedrijf AMAB in Beersel
Economie
Samenleving

Nieuwe vestiging maatwerkbedrijf Amab in Beersel draait mee op hoogtechnologisch niveau

woe 14 jan
Het cashpunt in Merchtem slikte Hildes bankkaart in.
Samenleving

Cashpuntautomaat in Merchtem zorgt voor problemen: "Mijn kaart is weg"

De steunmuur van een waterbuffer is ingestort.
Mobiliteit

Steunmuur waterbuffer stort in in Grimbergen: "Tienduizenden liters water weggestroomd"

De plannen voor de Nieuwelaan worden aangepast
Mobiliteit
Groen

Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"

Meer nieuws uit de regio

Sfeer op Paradise City
Cultuur

Paradise City lost eerste namen en strikt De Jeugd van Tegenwoordig

woe 14 jan
Flixbus neemt luchthavenshuttle Flibco over
Mobiliteit

Flixbus neemt luchthavenshuttle Flibco over

Boze boeren blokkeren de cargozone van Brussels Airport
Economie

Boeren blokkeren Brucargo, actie zonder impact

din 13 jan
Een stapel dossiers ligt op het bureau in een rechtszaal
Justitie

Drugssmokkelaars kennen straf voor drieste smokkelactie

maa 12 jan
In Steenokkerzeel strooien gemeentearbeiders manueel zout
Samenleving

Net nu is de strooiwagen van Steenokkerzeel stuk: "Wegen manueel ijsvrij houden"

maa 5 jan