Het Woluwedal
© VMM

300.000 euro subsidies voor strategisch project ‘Leve(n)de Woluwe: "Stevige boost"

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns (cd&v) heeft een subsidie van maximaal 300.000 euro goedgekeurd voor Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Het bedrag dient voor de aanstelling van een projectcoördinator die de komende drie jaar het strategisch project ‘Leve(n)de Woluwe’ verder zal trekken.

Met het project wil het Regionaal Landschap inzetten op natuurversterking, open ruimte en landschappelijke kwaliteit in en rond de Woluwevallei. De projectcoördinator krijgt de opdracht om partners bijeen te brengen, lopende projecten te ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Op die manier krijgt het gebied een extra duw in de rug om verder uit te groeien tot een groene omgeving waar natuur, landbouw, recreatie en wonen sterker hand in hand kunnen gaan.

"Met deze ondersteuning geven we het Woluwegebied een stevige boost. Door een vaste coördinator in te schakelen, kunnen we sneller schakelen, samenwerking versterken en concrete stappen zetten op het terrein. De open ruimte in Vlaanderen is waardevol en met dit project houden we ze leefbaar voor mens en natuur," klinkt het bij minister Brouns.

“We koppelen ontwikkelingen zoals de herinrichting van de Ring rond Brussel aan gerichte acties voor een sterk blauw-groen netwerk, zoals het openleggen van waterlopen en het verbeteren van de leefbaarheid door het realiseren van meer toegankelijke natuur. We kijken daarbij ook over het muurtje. De Woluwe overschrijdt immers de gewestgrens. Daarom stemmen we ook nauw af met partners uit het Brusselse Gewest," legt projectcoördinator Sanne Claeys uit.

