Vakbonden en directie Carrefour bereiken akkoord: "Elke zondagvoormiddag vanaf ​ 8 uur open"

De Franse supermarktketen Carrefour hield eerder deze week nog de Belgische activiteiten tegen het licht. Er werd gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Carrefour uit België.

Nu komt de keten op de proppen met een protocolakkoord tussen vakbonden en directie: vanaf 18 januari zullen de geïntegreerde winkels, de Hypermarktwinkels en de Marketwinkels, ook op zondagvoormiddag open zijn. "Ze zullen elke zondagvoormiddag vanaf 8 uur open zijn, tenzij er geen toelating is van het shopping center of als een feestdag op een zondag valt", klinkt het bij Carrefour. "Enkele dagen per jaar, bijvoorbeeld tijdens de feesten, zullen de winkels de hele dag openen."

Zondagwerk is een heikel punt in de retailsector omdat de regels en de loonkosten niet voor iedereen gelijk zijn. Zelfstandig uitgebate supermarkten, of ketens die werken met franchisenemers kunnen daardoor goedkoper werken op zondag. Lindsay Verhaeghe van BBTK is tevreden dat de directie werkgelegenheid en het niet franchiseren van de Belgische winkels garandeert. "We zijn tevreden dat we samen met de directie toch voor een aantal mogelijkheden hebben kunnen zorgen om mee te evolueren met de behoeften die er zijn in de markt", zegt Verhaeghe.