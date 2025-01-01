Spiegeltent verrijst op Vilvoordse Grote Markt: "Niet alleen het openingsweekend is veelbelovend"

Op de Grote Markt in Vilvoorde wordt volop gebouwd aan de Spiegeltent. "De Spiegeltent is een begrip geworden in Vilvoorde", zegt schepen van Cultuur Katrien Vaes. "Geen kerst- en eindejaarsperiode in Vilvoorde zonder Spiegeltent!"

Het openingsweekend van de tent valt samen met de kerstmarkt Winters Vilvoorde. "We houden het bewust Vilvoords", zegt Vaes. "Niet alleen worden de chalets op de kerstmarkt vooral uitgebaat door plaatselijke verenigingen en lokale handelaars maar ook de optredens in de spiegeltent zijn van Vilvoordse bodem. Zelfs de aansluitende DJ-sets zijn lokale talenten. Maar niet alleen het openingsweekend is veelbelovend."

Daarmee hint Vaes op het Spiegeltentprogramma. Van filmklassiekers met Cinema Royale, over een Pannekoekendag en een Eindejaarsquiz tot de Nieuwsjaarsreceptie op 4 januari. De eerste zondag van januari is meteen de laatste openingsdag van de tent.