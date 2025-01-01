Spiegeltent verrijst op Vilvoordse Grote Markt: "Niet alleen het openingsweekend is veelbelovend"

Op de Grote Markt in Vilvoorde verrijst opnieuw de Spiegeltent. Schepen van Cultuur Katrien Vaes belooft een spetterend openingsweekend.

Op de Grote Markt in Vilvoorde wordt volop gebouwd aan de Spiegeltent. "De Spiegeltent is een begrip geworden in Vilvoorde", zegt schepen van Cultuur Katrien Vaes. "Geen kerst- en eindejaarsperiode in Vilvoorde zonder Spiegeltent!"

Het openingsweekend van de tent valt samen met de kerstmarkt Winters Vilvoorde. "We houden het bewust Vilvoords", zegt Vaes. "Niet alleen worden de chalets op de kerstmarkt vooral uitgebaat door plaatselijke verenigingen en lokale handelaars maar ook de optredens in de spiegeltent zijn van Vilvoordse bodem. Zelfs de aansluitende DJ-sets zijn lokale talenten. Maar niet alleen het openingsweekend is veelbelovend."

Daarmee hint Vaes op het Spiegeltentprogramma. Van filmklassiekers met Cinema Royale, over een Pannekoekendag en een Eindejaarsquiz tot de Nieuwsjaarsreceptie op 4 januari. De eerste zondag van januari is meteen de laatste openingsdag van de tent.

Meest bekeken

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen
Justitie

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen: “Misbruik van vertrouwen”

woe 3 dec
Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen investeren
Politiek

Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen euro investeren, maar: “We vragen onze inwoners een kleine inspanning”

woe 3 dec
Minister Brouns stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “400 meetputten in Vlaanderen hebben nu sensor”
Groen

Vlaamse Milieumaatschappij stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “700 sensoren volgen live grondwaterpeil in Vlaanderen"

woe 3 dec
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Nieuwe dienstregeling De Lijn in kader van 'basisbereikbaarheid'

Herman uit Zemst fotografeert toevallige voorbijgangers op straat
Cultuur
Samenleving

Herman uit Zemst fotografeert toevallige voorbijgangers op straat: “Het verhaal is belangrijker dan de foto”

woe 3 dec

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit
Vlaamse Rand

Nieuwe dienstregeling De Lijn in kader van 'basisbereikbaarheid'

Economie

ENGIE-batterijpark in Vilvoorde volledig operationeel: "Essentieel voor transitie naar koolstofneutraal energiesysteem"

Sport

Isaac Kimeli niet naar EK Veldlopen in Portugal

din 2 dec
Vilvoorde, Meise en Merchtem krijgen vernieuwd label van ‘Diervriendelijke Gemeente’
Groen

Vilvoorde, Meise en Merchtem krijgen vernieuwd label van ‘Diervriendelijke Gemeente’

zon 30 nov
Samenleving
Justitie

Zennevallei voert strijd tegen vuurwerk in eindejaarsperiode op: “Ook bezit van vuurwerk verboden”

din 25 nov