Isaac Kimeli niet naar EK Veldlopen in Portugal

Regiogenoot Isaac Kimeli gaat niet naar het EK Veldlopen in Portugal. Goed nieuws is wel dat Kimeli's goede prestaties hem misschien de trofee Sportman van het Jaar opleveren.

Een hamstring die moeilijk doet houdt Kimeli thuis van het EK in Portugal volgende week zondag. Kimeli plaatste zich voor het Europees Kampioenschap door afgelopen weekend tweede te worden op het BK Veldlopen in Hulshout.

Het goede nieuws is dat Kimeli kans maakt op de trofee van Sportman van het Jaar. Daar zitten zijn goede prestaties op het Wereldkampioenschap voor iets tussen. Ook wielrenner Remco Evenepoel is genomineerd, hij kan de trofee voor de vijfde keer winnen. Voetballer Nathan De Cat uit Vilvoorde maakt kans op de trofee voor Belofte van het Jaar.

