Hans Bonte legt de eed af als minister ad interim

In de koepelzaal van het Vlaams Parlement legde Hans Bonte vandaag de eed af als Vlaams viceminister-president en minister van Wonen, Energie, Klimaat, Toerisme en Jeugd. Bonte vervangt tijdelijk Melissa Depraetere die het op doktersbevel rustig moet houden.

Bonte zat de commissies Wonen, Energie, Klimaat, Toerisme en Jeugd voor en komt dus niet onbeslagen op het ijs. Bovendien heeft Bonte meer dan twintig jaar in de Kamer van volksvertegenwoordigers gezeteld en heeft hij twaalf jaar de Vilvoordse sjerp gedragen.