Glow Up-campagne van PZ VIMA

Politiezone VIMA controleert 1.476 tweewielers: "Glow Up!"

Politiezone VIMA controleerde vorige week 1.476 tweewielers, van fietsers tot e-steppers. De focus van de actie lag op fietsverlichting en het veilig gebruik van e-steps.

Met deze actie wil politiezone VIMA de aandacht vestigen op veilig gedrag op en rond tweewielers, klinkt het. "Tijdens deze donkere wintermaanden zijn de risico’s nog net iets groter: je bent minder zichtbaar, je merkt hindernissen later op en natte of gladde wegen vergroten het risico op een ongeval", aldus PZ VIMA.

In de eerste week van januari deelden gemeenschapswachten fietsverlichting uit aan mensen die zonder fietsverlichting rondreden. Was je fiets wel in orde, dan kreeg je spaakverlichting. De week daarop volgde de politiecontrole. 1.476 tweewielers werden gecontroleerd; 108 bestuurders waren niet in orde met verlichting of met het correcte gebruik van hun fiets of e‑step. Ook enkele automobilisten werden op verkeersinbreuken betrapt. In totaal werden 28 processen-verbaal en 38 onmiddellijke inningen uitgeschreven.

"Opnieuw toonde de nauwe samenwerking tussen de stadsdienst Veiligheid en Preventie en de politiezone VIMA aan dat samenwerken loont. Eerst om ruim te sensibiliseren, dan om gericht te controleren. Fietsers en steppers moeten echt beseffen dat ze zelf ook een stuk verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid", aldus burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro.

