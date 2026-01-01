Nieuwe actie aan station in Vilvoorde: “Negen personen betrapt met drugs en twee met verboden wapen”

In totaal werden 59 personen gecontroleerd door de politie. "Negen van hen werden betrapt op drugsbezit, twee gecontroleerde personen waren in het bezit waren van een verboden wapen. Tegen hen werden de nodige processen-verbaal opgesteld", klinkt het bij de politiezone VIMA. "Daarnaast werden 35 processen-verbaal uitgeschreven voor het negeren van het verkeersbord C3, dat het verkeer in beide richtingen verbiedt. Verder registreerden de gemeenschapswachten ook 23 parkeerinbreuken in de onmiddellijke omgeving van het station."

Bij de actie werden ook 1.942 busreizigers gecontroleerd door De Lijn. Daarbij werden 109 zwartrijders betrapt. 853 treinreizigers werden dan weer gecontroleerd door Securail. 123 reizigers dienden zich nog in regel te stellen met een geldig vervoersbewijs. De voorbije maanden waren er al enkele gelijkaardige acties. Ze maken deel uit van een beleid om de overlast in de stationsbuurt terug te dringen.

“Door regelmatig zichtbare en gerichte controles uit te voeren, willen we overlast tegengaan en het veiligheidsgevoel van reizigers en buurtbewoners versterken”, klinkt het bij de politiezone. De politie kondigt meteen ook aan dat gelijkaardige acties ook in de toekomst nog zullen plaatsvinden.