Samen met de provincie ontwikkelde Pepingen een handelsgids.

Provincie ondersteunt handelskernen: "Een professioneel en inclusief project"

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt onder andere Pepingen, Vilvoorde, Londerzeel en Meise om de lokale handelaars en de handelskernen te versterken. Samen met de provincie heeft de gemeente Pepingen bijvoorbeeld een handelsgids ontwikkeld.

De provincie Vlaams-Brabant wil de leefbaarheid van dorpskernen verhogen door de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid te versterken. De projecten van Vilvoorde, Londerzeel, Meise, Pepingen, Begijnendijk, Diest en Tremelo krijgen samen 47.505,20 euro steun. “Met deze investeringen willen we niet alleen de grote steden, maar ook de kleinere en landelijke gemeenten stimuleren om te investeren in hun lokale economie. Projecten zoals bijvoorbeeld de handelsgids in Pepingen tonen aan dat elke gemeente innovatieve stappen kan zetten om haar ondernemers te ondersteunen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor economie.

De Pepingse handelsgids is een A5-brochure die alle praktische informatie - zoals de openingsuren - van elk Pepings bedrijf bundelt. Kristof De Cuyper, schepen van Lokale Economie en Middenstand is in zijn nopjes met het project. “Met deze gids willen we alle lokale ondernemers op ons grondgebied in kaart brengen, de zichtbaarheid van het lokale aanbod verhogen en de verbondenheid tussen consument en ondernemer versterken", zegt De Cuyper. "Dankzij de steun van de provincie kunnen we als kleine, landelijke gemeente een professioneel en inclusief project realiseren dat onze lokale economie een echte boost geeft."

Meest bekeken

Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout
Onderwijs

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout

vrij 16 jan
Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

don 15 jan
De plannen voor de Nieuwelaan worden aangepast
Mobiliteit
Groen

Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"

don 15 jan
Mobiliteit

Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur: “Wie verantwoord rijdt, redt levens”

vrij 16 jan

Meer nieuws uit de regio

Sarens mag zich voortaan Gangmaker noemen
Economie

Voka kiest kraanbedrijf Sarens als Gangmaker: "Erkenning is een ode aan onze werknemers"

vrij 16 jan
Wijk Faubourg in Vilvoorde neemt afscheid van ontwijde Sint-Wivinakerk
Samenleving
Cultuur

Wijk Faubourg neemt afscheid van ontwijde Sint-Wivinakerk: “Wat rest, is vooral herinnering”

vrij 16 jan
De plannen voor de Nieuwelaan worden aangepast
Mobiliteit
Groen

Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"

Villa Cara
Samenleving
Cultuur

Protest tegen sloop Villa Cara: "Met aangepast lied en catchy tekst"

maa 12 jan
Het viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit

Vannacht wijzigt verkeerssituatie op viaduct van Vilvoorde: “Ook op buitenring over versmalde rijstroken”

woe 14 jan