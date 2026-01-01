Provincie ondersteunt handelskernen: "Een professioneel en inclusief project"

De provincie Vlaams-Brabant wil de leefbaarheid van dorpskernen verhogen door de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid te versterken. De projecten van Vilvoorde, Londerzeel, Meise, Pepingen, Begijnendijk, Diest en Tremelo krijgen samen 47.505,20 euro steun. “Met deze investeringen willen we niet alleen de grote steden, maar ook de kleinere en landelijke gemeenten stimuleren om te investeren in hun lokale economie. Projecten zoals bijvoorbeeld de handelsgids in Pepingen tonen aan dat elke gemeente innovatieve stappen kan zetten om haar ondernemers te ondersteunen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor economie.

De Pepingse handelsgids is een A5-brochure die alle praktische informatie - zoals de openingsuren - van elk Pepings bedrijf bundelt. Kristof De Cuyper, schepen van Lokale Economie en Middenstand is in zijn nopjes met het project. “Met deze gids willen we alle lokale ondernemers op ons grondgebied in kaart brengen, de zichtbaarheid van het lokale aanbod verhogen en de verbondenheid tussen consument en ondernemer versterken", zegt De Cuyper. "Dankzij de steun van de provincie kunnen we als kleine, landelijke gemeente een professioneel en inclusief project realiseren dat onze lokale economie een echte boost geeft."