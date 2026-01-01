Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout
Pajottegem heeft de voorbije maanden het gemeentelijk schoolaanbod in de fusiegemeente tegen het licht gehouden. Dat resulteert nu in enkele ingrijpende beslissingen. Pajottegem wil de kleuterschool in Leerbeek sluiten, de school in Herhout zou dan weer fuseren.
Pajottegem telt vandaag 14 scholen, 8 gemeentelijke en 6 van anderen netten. Een te groot aanbod in verhouding met het aantal inwoners vindt de gemeente. Het hertekent daarom het schoolaanbod. Kleuterschool Het Nestje in Leerbeek, waar zo'n 25-tal kleuters naar school gaan, gaat vanaf volgend schooljaar dicht. Ouders en leerkrachten werden gisteren ingelicht over de sluitingsplannen. “Het Nestje is ondergebracht in een sterk verouderd gebouw dat aanzienlijke investeringen vereist”, zegt schepen van Onderwijs Marleen Merckaert. “Investeren in infrastructuur voor een zeer beperkte groep leerlingen staat niet langer in verhouding tot de benodigde middelen, zeker gezien de nabijheid van andere scholen.”
Er is in Pajottegem al een tijdje sprake van een secundaire LAB-school. Voor de locatie werd Leerbeek naar voren geschoven omwille van de nabijheid van de stelplaats van De Lijn. "De mogelijkheid bestaat dat de LAB-school op de plek van de kleuterschool komt. Het is een piste die alleszins wordt onderzocht", voegt burgemeester Kris Poelaert toe. "Maar het zal geen investering zijn van onze gemeente, dat is van een ander onderwijsnet."
Fusie voor school in Herhout
Naast de sluiting in Leerbeek wil Pajottegem de gemeentelijke basisschool De Vlinder in Herhout laten fuseren, al zou dat pas na het schooljaar 2026-2027 zijn. “De hoge nood aan zware infrastructurele investeringen in deze school en de nabijheid van GBS De Ontdekking in Galmaarden en GBS De Knipoog in Tollembeek maken dat de toekomst voor deze school moet herdacht worden”, zegt Merckaert. “Vanaf vandaag gaan we in overleg met de schooldirectie, het leerkrachtenteam en geadviseerd door OVSG aan de slag om ook hier een emotioneel zwaar, maar menselijk parcours te lopen dat ons onderwijs moet versterken.”
Wat de fusie betekent voor de leerlingen, leerkrachten en het gebouw is nog niet duidelijk. De gemeente wil alle betrokkenen maximaal ondersteunen en begeleiden. "Het gemeentelijk onderwijs wordt niet afgebouwd, maar versterkt op een toekomstgerichte en kwaliteitsvolle manier. Dat vraagt soms moeilijke keuzes”, besluit schepen van Onderwijs Marleen Merckaert.
Boze ouders en directie in Herhout: "Met de mond vol tanden"
De beslissing van de gemeente Pajottegem slaat in de school in Herhout in als een bom, zowel bij de ouders als bij de directie. "Rationeel begrijp ik dat er bespaard moet worden, maar emotioneel is het heel moeilijk. Het gaat hier om een school met een ziel, om kinderen en hun ouders en om leerkrachten die hier al jaren werken", zegt directeur Peggy De Cooman. "We staan eigenlijk met onze mond vol tanden. Wij hadden ons totaal niet aan dit nieuws verwacht."