Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout

Pajottegem telt vandaag 14 scholen, 8 gemeentelijke en 6 van anderen netten. Een te groot aanbod in verhouding met het aantal inwoners vindt de gemeente. Het hertekent daarom het schoolaanbod. Kleuterschool Het Nestje in Leerbeek, waar zo'n 25-tal kleuters naar school gaan, gaat vanaf volgend schooljaar dicht. Ouders en leerkrachten werden gisteren ingelicht over de sluitingsplannen. “Het Nestje is ondergebracht in een sterk verouderd gebouw dat aanzienlijke investeringen vereist”, zegt schepen van Onderwijs Marleen Merckaert. “Investeren in infrastructuur voor een zeer beperkte groep leerlingen staat niet langer in verhouding tot de benodigde middelen, zeker gezien de nabijheid van andere scholen.”

Er is in Pajottegem al een tijdje sprake van een secundaire LAB-school. Voor de locatie werd Leerbeek naar voren geschoven omwille van de nabijheid van de stelplaats van De Lijn. "De mogelijkheid bestaat dat de LAB-school op de plek van de kleuterschool komt. Het is een piste die alleszins wordt onderzocht", voegt burgemeester Kris Poelaert toe. "Maar het zal geen investering zijn van onze gemeente, dat is van een ander onderwijsnet."