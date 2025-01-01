De Lijn rijdt je in Pajottenland veilig 2026 binnen: “Zonder zorgen genieten van oudjaar”

Al meer dan 15 jaar kan je samen met De Lijn in het Pajottenland pendelen met de feestbussen tijdens oudejaarsnacht en op 1 januari. Ook dit jaar zijn er bussen die de hele regio doorkruisen. De F28 brengt je vanuit Leerbeek via Lennik en Dilbeek tot in Brussel, de F63 rijdt richting Halle. “We willen dat iedereen het nieuwe jaar veilig kan starten. Met de feestbussen bieden we een eenvoudig alternatief voor wie wil genieten zonder zich zorgen te maken over rijden onder invloed”, zegt Jonas De Maeseneer, schepen in Pajottegem en voorzitter van de intergemeentelijke preventiewerking gezondheid.

Met het Oudejaarsticket25 reis je bovendien onbeperkt voor slechts 3 euro. Het ticket is geldig op alle lijnen vanaf 18 uur op 31 december tot middernacht op 1 januari. Uiteraard blijven ook alle andere vervoerbewijzen van De Lijn gewoon geldig. “De Lijn zet zich al jaren in om feestvierders veilig thuis te brengen. Wij zijn de gemeenten erg dankbaar voor hun financiële steun aan dit initiatief. Het Oudejaarsticket25 maakt het bovendien heel betaalbaar", besluit Luc Daniëls, hoofd netwerkplanning bij De Lijn. Alle praktische informatie vind je op hier.