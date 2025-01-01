Pepingen verhuist bibliotheek naar Zagerijsite en voorziet in meerjarenplan nieuwe Chirolokalen

Team Pepingen stelde gisteren het meerjarenplan voor. De opvallendste beslissing is de verhuizing van de bib van Bellingen naar het dorpscentrum van de gemeente. Daarmee gaat Pepingen in tegen de plannen van het vorige gemeentebestuur. In de vorige legislatuur verkocht Pepingen de Zagerij aan Infano, dat er intussen gestart is met de werken voor een nieuw kinderdagverblijf. Het nieuwe gemeentebestuur wil nu een stuk terugkopen. "We gaan de bovenverdieping van de gemeente aankopen en daar de bib in onderbrengen," licht eerste schepen Kristof De Cuyper toe. "En in samenspraak met Infano zorgen we ervoor dat op de gelijkvloerse verdieping 56 kinderen kunnen worden opgevangen in de plaats van de geplande 36." Op en rond de site is verder ook plek voor een 20-tal woongelegenheden. Tussen het gemeentehuis en de oude houtzagerij komt er een aanbouw die beide gebouwen toegankelijker moet maken.

Nieuwe Chirolokalen

Ook voor de hopeloos verouderde lokalen van Chiro Karreveld in deelgemeente Beert heeft het nieuwe bestuur een oplossing. "Het gebouw in Beert is afgeleefd en er is weinig speelruimte. Daarom verhuizen we de Chiro naar de Grasmeers. Achter de padelvelden en het voetbalveld van SK Pepingen-Halle komt er een nieuwbouw," licht burgemeester Peter Van Cutsem toe.

Verder komt er een nieuw kunstgrasveld voor SK Pepingen-Halle, wordt de abdijkerk van Bellingen een plek van culturele ontmoetingen, komt er een gescheiden riolering een 15-tal straten en komen er nieuwe fietspaden.

Pepingen investeert de komende jaren in het totaal bijna 12 miljoen euro. Een belastingverhoging komt er niet. "Dit plan is ambitieus, maar we maakten doordachte keuzes, waardoor het zowel operationeel als financieel haalbaar is."