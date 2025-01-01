Het gemeentebestuur van TEAM Pepingen

Meerjarenplan Pepingen goedgekeurd, maar plannen bibliotheek blijven dispuut

In Pepingen beroert de geplande verhuizing van de bibliotheek de gemoederen. Het bestuur geeft in het meerjarenbeleidsplan aan dat de bib zal verhuizen van Bellingen naar de zolder van de Zagerij in Pepingen-centrum. De grootste reden daarvoor is dat Bellingen minder goed bereikbaar zou zijn en het bestuur meerdere diensten op dezelfde plek wil onderbrengen. De oppositie weerlegt dat en betreurt dat de plannen voor de renovatie van de bib in Bellingen de vuilnisbak ingaan. "Dit heeft al 200.000 euro gekost en is niet wat alvast 49,8% van de Pepingnaren willen," klinkt het.

Het nieuwe bestuur van Pepingen (TEAM Pepingen) koopt de bovenverdieping van de Zagerij in het dorpscentrum aan om er de bibliotheek onder te brengen. Opvallend, want het vorige bestuur verkocht de Zagerij en lanceerde renovatieplannen voor de huidige bibliotheek in Bellingen. "Goed bestuur betekent durven herbekijken," zegt eerste schepen Kristof De Cuyper.

De nieuwe meerderheid argumenteert dat een bibliotheek centraal gelegen moet zijn en in de Zagerij een centrale plek krijgt. "Met het nieuwe bouwvolume tussen het gemeentehuis en de oude Zagerij wordt een modern onthaal gecreëerd waar bezoekers vlot toegang hebben tot gemeentelijke diensten. Ook de dienst Vrije Tijd krijgt er een onderkomen, wat de dienstverlening op één plek samenbrengt en de samenwerking versterkt. Door alles te bundelen in de onmiddellijke nabijheid van het gemeentehuis, verbetert het bestuur de efficiëntie, zichtbaarheid en toegankelijkheid van haar dienstverlening." stelt schepen Suzanne De Cort.

Reactie oppositie

Oppositiepartij Lijst van de Burer is het daar niet mee eens. "De locatie van de bibliotheek is al sinds 2012 een belangrijk verkiezingsthema. Met het duidelijke standpunt om de bib uit te bouwen in Bellingen, won de meerderheid in 2012 (LVB en N-VA, 1.298 stemmen) én in 2018 (LVB, 1.319 stemmen, 41,6%). In 2024 was nog steeds quasi de helft van de Pepingenaren dezelfde mening toegedaan (1.309 stemmen of 49,8%)", zegt Sander Geerts.

Volgens Lijst van de Burger zou de renovatie van de bib in Bellingen ook een grotere site opleveren dan de plek in de Oude Zagerij en zou de dienst Vrije Tijd daar een echte belevingshub mét tuin kunnen realiseren. "Doordachte investeringen juichen we toe, maar dit is een ondermaats doorslagje van het Zagerij-project van 2012. Ook toen wou men te veel functies samenduwen op een te kleine en onaangepaste oppervlakte voor een te hoge prijs," klinkt het.

