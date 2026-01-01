R_EV Academy

Bpost en R.EV Academy slaan de handen in elkaar

In het decor van het sorteercentrum Brussel X hebben Bpost en de R.EV Academy vandaag hun gezamenlijke plannen voor het wielerseizoen 2026 onthuld. Met Bpost als nieuwe co-hoofdsponsor zet de academie van Remco Evenepoel vol in op de begeleiding van jong talent, van de allerkleinsten tot het U19-team.

De samenwerking tussen het postbedrijf en de wieleracademie is geen toeval. “Waar Bpost dagelijks duizenden kilometers aflegt om burgers te verbinden, wil de R.EV Brussels Cycling Academy jongeren uit Brussels en de Vlaamse Rand op de fiets krijgen en sociaal ondersteunen”, klinkt het. Tijdens de persconferentie lichtten ploegleider Patrick Evenepoel, de vader van Remco, en Nicolas Baise, COO van Bpost, toe hoe de samenwerking vorm zal krijgen. De R.EV Academy is een sociaal-sportief project dat drempels wegneemt voor kinderen die anders nooit met wielrennen in contact zouden komen. Het paradepaardje van de werking is het UCI U19-team, dat jonge talenten klaarstoomt voor het hoogste niveau.

De samenwerking vloeit onder meer voort uit het initiatief de 'Remco Reflex'. Een eerdere campagne tussen Bpost en de academie voor meer verkeersveiligheid.

Toppers uit de regio: Ward Maillard en Nora El Hachimi

Eén van de renners die uitkomt voor de R.EV-Academy is Ward Maillard uit Pepingen. Vorig seizoen werd Maillard in Putte Belgisch kampioen bij de eerstejaars nieuwelingen. De focus ligt dit seizoen op twee hoogtepunten: de Ronde van Vlaanderen en het Belgisch Kampioenschap voor nieuwelingen. Ook Nora El Hachimi uit Schepdaal is lid van de ploeg. Ze deed eerst atletiek en veldrijden, nu rijdt ze enkel op de weg en ze droomt ervan om het WK in 2030 in Brussel te winnen.

R_EV Academy Ward Maillard

